Muğla'da helikopter hastaneye çarptı: dört ölü

Muğla'da bir ambulans helikopter Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı. Olayda dört kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da bir ambulans helikopter Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin kalkış esnasında hastanenin dördüncü katına çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi.

Akbıyık açıklamasında, "Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor. Tüm ekiplerimiz olay yerine intikal ediyor fakat maalesef dört vatandaşımız vefat ediyor. İlk bilgilere göre ambulans buradan Antalya'ya gitmek için havalanıyor. Hastane içerisinde herhangi bir hasar yok" ifadelerini kullandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kalkış esnasında hastane binasına çarpan helikopter parçalanarak düştü Fotoğraf: Kenan Gurbuz/Depo Photos/IMAGO

"Olayla ilgili incelemeler devam ediyor"

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir" dedi.

Ali Yerlikaya: Büyük üyüntü duydum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından yaptığı kazayla ilgili açıklamasında, "Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum" ifadelerini kullandı:

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Mesajında "Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak düştü. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza rahmet diliyoruz" diyen Çelik, hayatını kaybedenlerin "değerli ailelerine ve yakınlarına sabır" ve "başsağlığı" diledi.

DHA,ANKA / AI, ET

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