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Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16D savaş uçağı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16D savaş uçağıFotoğraf: Imago/StockTrek Images
PolitikaTürkiye

MSB'den Yunan F-16'larına taciz suçlaması

9 dakika önce

Türkiye, Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına Yunan F-16'larının taciz ettiğini açıkladı.

https://www.dw.com/tr/msbden-yunan-f-16lar%C4%B1na-taciz-su%C3%A7lamas%C4%B1/a-62921443

Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi üzerinde NATO görevi yapan Türk savaş uçaklarının Yunan güçleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Bakanlık kaynakları, "Ege Denizi'nde NATO'nun havadan erken ihbar uçağı AWACS ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren iki Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini" açıkladı. Bakanlık, Türk uçaklarının da radar kilidi atarak Yunan uçaklarına karşılık verdiğini kaydetti.

NATO'ya bildirildi

Yunanistan'ı gerginliği artırmakla suçlayan MSB kaynakları, yaşanan son olayda Yunanistan'ın kasıtlı ve planlı olarak davrandığını ve ısrarla NATO görevlerinin hedef alındığını söyledi. Bu olayın da daha önce yaşanan gerginlikler gibi NATO makamlarına iletildiğini belirten kaynaklar, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını da savundu.

MSB, Yunanistan'ı NATO müttefiklik ruhuna uygun davranmamakla ve uçuş emniyetini riske atmakla suçladı.

Son taciz iddiasıyla ilgili Yunanistan tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

 

DHA / HS,ET

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