 MSB: Suriye rejimine ait L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür | DÜNYA | DW | 03.03.2020

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DÜNYA

MSB: Suriye rejimine ait L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye ordusuna ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

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Türkiye'nin başlattığı "Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye ordusuna ait bir uçağın düşürüldüğü açıklandı. Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.

Türkiye, İdlib'deki saldırı sonrası başlattığı Suriye operasyonuna "Bahar Kalkanı Harekâtı" adını verdiğini açıklamıştı. 

Milli Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de iki savaş uçağını düşürdüğünü duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadesine yer verilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" diye konuşmuştu.

DW / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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