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Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/B. Ahmad
Politika

MSB: Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hedefler vuruluyor

7 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye’nin kuzeyinin "ateş destek vasıtalarıyla" vurulduğunu açıkladı. Türkiye’nin kara harekatı başlatması beklentisi sürüyor.

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Suriye ve Irak'a yönelik hava operasyonu başlatan Türkiye, operasyonu  karadan da sürdürme tehdidinde bulunduğu bölgeyi vurmayı sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Pazar sabahı yaptığı paylaşımda "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor" denildi.

SDG'den açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaklaşık bir haftadır düzenlediği hava saldırılarının ardından Ankara'nın şimdi bir kara saldırısına hazırlandığını söyledi. Türkiye destekli muhalif savaşçıların operasyonlara katılmaya hazırlandığını kaydeden Abdi, Türkiye'nin geçen hafta düzenlediği saldırıların bölgenin altyapısına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Türk hükümeti, 13 Kasım'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen saldırıdan PKK'yı sorumlu tutmuş, ardından Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan Endonezya dönüşü 20 Kasım'da hava operasyonu talimatı vermişti. PKK ve Suriye Demokratik Güçleri'nin ana omurgasını oluşturan YPG, Beyoğlu'ndaki saldırı ile ilişkileri olduğu iddialarını geri çevirmişti.

Erdoğan'dan kara harekatı açıklaması

Ankara, geçen pazar Suriye'nin kuzeyindeki Kürt birliklerine karşı uzun zamandır planlanan bir askeri operasyon başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım Çarşamba günü operasyonun kara harekatıyla devam edebileceğini söylemişti. Türk Savunma Bakanlığı'na göre operasyon PKK ve YPG'yi hedef alıyor. Türkiye'nin operasyon başlatmasının ardından Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye saldırılar düzenlenmişti.

Rusya ve ABD itidal çağrısı yaptı

Rusya ve ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de başlattığı operasyonda Ankara'ya itidal çağrısında bulunmuş, ABD Irak'ın egemenlik haklarının ihlal edildiğine vurgu yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentyev Rusya'nın, Suriye'de büyük çaplı bir kara operasyonunu engellemek için aylarca "her şeyi yaptığını" söylemişti.

DW / SSB, EC

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