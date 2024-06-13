MSB: F-16 sözleşmesi imzalandı

Türkiye'nin 32 aydır beklediği F-16 savaş uçaklarının satışında sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafların sözleşmelere imza attığını duyurdu.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilere aktarılan bilgiye göre; ABD'li üretici Lockheed Martin, Washington makamları ve Ankara arasında "heyetler arası görüşmeler" devam ediyor.

Bakanlık kaynaklarının satış sürecine dair yapılan açıklamada, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detaylar üzerinde çalışmalar karışlıklı heyetler arası görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylara dair verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığından, satış sürecinde "önemli bir adım atıldığı" açıklaması gelmişti.

ABD Dışişlerinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok-70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır" ifadeleri yer aldı. Ancak bu "önemli adımın" ne olduğuna dair detay verilmedi.

Türkiye ABD'li Lockheed Martin firmasınca üretilen F-16 savaş uçakları için satın alma talebini ilk kez Ekim 2021'de dile getirmiş; 40 adet yeni F-16 uçağı satın almak ve filosundaki 79 uçağın da modernizasyonu için ABD'ye başvurmuştu.

Uzun süre ABD Kongresinin itirazlarına takılan satış, Ocak 2024'te Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi vermesinin hemen ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın girişimiyle onaylandı.

ABD daha önce uçak ve mühimmatlarının toplam satış bedelinin 23 milyar doları bulabileceğini, ancak sözleşme aşamasında ortaya daha düşük bir tutar çıkabileceğini belirtmişti.

SDG'ye seçim uyarısı

MSB kaynakları basın brifingi sonrası Suriye'nin kuzeyinde, Kürt güçlerin kontrolündeki Rojava'da planlanan seçimlerin ertelenmesine de değindi. Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "seçimlerin yapılmaması için gerekli uyarıları yaptığını" kaydeden kaynaklar, bunun Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olduğunu vurguladı, "ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Daha önce 11 Haziran'da yapılması planlanan seçimler, "hazırlıkların tamamlanamadığı" gerekçesiyle Ağustos ayına ertelenmişti.

Ankara, terör örgütü saydığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgede seçim yapılmasına sert şekilde itiraz ediyor. SDG'nin seçim girişimine "demokratik koşullar karşılanamadığı gerekçesiyle" şu ana kadar ABD de yeşil ışık yakmadı.

DW / MUK,HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?