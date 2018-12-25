 MSB: Arimah 2017′den beri rejimin elinde | TÜRKİYE | DW | 25.12.2018

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TÜRKİYE

MSB: Arimah 2017'den beri rejimin elinde

Anadolu Ajansı, Suriye’de Esad’a bağlı birliklerin Menbiç’in batısındaki Arimah bölgesine girdiğini öne sürdü. Milli Savunma Bakanlığı rejim güçlerinin 2017 yılından beri bölgede olduğunu açıkladı.

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Menbiç'teki bir Amerikan askeri üssü

Anadolu Ajansı, Suriye'de rejim güçlerinin Menbiç'in batı kırsalındaki Arimah Beldesi'ne girdiğini öne sürdü. Ajansın haberine göre, YPG Arimah'ın kontrolünü kendileri ile koordinasyon içerisinde bölgeye askeri unsurlarını sokan rejim birliklerine bıraktı.

Ajansın bölgedeki kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre; 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar ilçenin güneyinden giriş yaptı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada bölgenin 2017 yılından beri rejim güçlerinin elinde olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den askerlerini çekeceklerini açıklamıştı. Menbiç'te konuşlanan Amerikan askerlerinin de bu karar doğrultusunda yakında bölgeden ayrılması bekleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmeye kararlı olduğunu tekrarlamıştı. ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini muhataplarımıza ilettik" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye 'gireceğim' derse girer ama ABD'nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı, ABD Suriye'den çekilinceye kadar Menbiç yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını dile getirmişti. Türkiye ve ABD'nin üzerinde uzlaşma sağladığı yol haritasında, YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi ve kentteki ağır silahların toplanması öngörülüyor.

DW/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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