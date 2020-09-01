 MOZ: Yunanistan da masum değil | BASIN | DW | 01.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

BASIN

MOZ: Yunanistan da masum değil

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan yetki alanları ile ilgili gerilim Alman basınında geniş yer buluyor. Yorumlarda krizin çözümü için diyaloğa işaret ediliyor.

Ses dosyasını dinle 02:57

01.09.2020 - Alman basınından özetler

Alman basınında konuyu irdeleyen gazetelerden biri olan Märkische Oderzeitung, doğal gaz arama anlaşmazlığı konusunda Yunanistan'ın da "masum olmadığını" ifade ediyor:

"Doğal gaz rezervlerini kendi çıkarına kullanmak isteyen Yunanistan da gerginliğin tırmanması konusunda masum değil. O da, Türkiye'nin Libya ile yaptığı gibi, Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı ve bu iki bölge birbiriyle çakışıyor. Yunanistan askeri girişimlerde de bulunuyor. Atina'nın sahip olduğu çok sayıda ada üzerinden dile getirdiği kıta sahanlığı iddiaları yeni değil. Ancak Türkiye'nin hak iddia ettiği doğal gaz yatakları konuyu alevlendiriyor. Diğer yandan bu ezeli iki düşman, tek bir tarafın doğal gaz rezervlerini kendi çıkarına kullanmasının mümkün olmayacağını kabul etmeli."

Münchner Merkur gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ve Fransa'ya yönelik açıklamalarını şu yorumla eleştiriyor:

"Erdoğan'ın önce Yunanistan'a ve şimdi de Fransa'ya karşı savaş tehditleri, her geçen gün daha kulak tırmalayıcı hale geliyor. Mülteci mutabakatının bozulmaması konusunda tedirgin olan Başbakan Merkel, bu politikasıyla Avrupa'da yalnız kalmak istemiyorsa, Türkiye-Yunanistan gerginliğindeki arabulucu rolünde çok dikkatli olmalı. Merkel'in bu konuda, Avrupa Birliği'nin bir üyesini tehdit eden ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir savaş lordunun taleplerini reddetmek yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği aşikar. 'Almanları artık kim anlıyor ki?' ifadesi, Avrupa diplomasisinde sık sık dile getirilen bir cümle oldu. AB kendini Erdoğan tarafından alay konusu yapılmasına izin vermemeli. Özellikle de sürekli Avrupa toplumunun değerleri şarkısını herkesten daha hevesli söyleyen Almanya tarafından."

Handelsblatt gazetesi ise gerilimin çözümünde Avrupa Birliği'nin (AB) rolüne işaret ederken bu çözüm için de tek yolun müzakere olduğunu vurguluyor:

"Türkiye ile anlaşmazlığın çözülmesi AB için bir test. Berlin ve Paris ancak birlikte bir sonuca ulaşabilir. Macron ve Merkel'in 'iyi polis, kötü polis' stratejisi şu ana kadar gerilimi sadece tırmandırdı. İhtiyaç duyulan bölgede daha fazla asker değil, daha fazla diyalog. Ancak bu şekilde 'tüm koşullar' müzakere edilebilir. Silah şovu ile durum sadece daha kötüye gider."

DW / SSB,ET,HS
© Deutsche Welle Türkçe
 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

01.09.2020 - Alman basınından özetler  

Benzer içerik

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: "Ülkemizi kimse Akdeniz sahillerine hapsedemez" 31.08.2020

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "hakkımızı yedirmeyiz" derken, Yunanistan Maliye Bakanı orduya mali desteğin artırılacağını açıkladı.

Türkei: Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan Yunanistan ve AB'ye çıkıştı 01.09.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerilimde Yunanistan ve AB'ye çıkışarak "biz artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi. Çavuşoğlu da Yunanistan'ı Türkiye'yi kışkırtmakla suçladı.

Türkisches Forschungsschiff Oruc Reis zur Gaserkundung im Mittelmeer

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni Navtex gerilimi 01.09.2020

Türkiye yeni bir Navtex ilanı ile sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyet süresini uzattı. Buna tepki gösteren Yunanistan, Türkiye'yi diyalog çağrılarını dikkate almamakla suçladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

MOZ: Yunanistan da masum değil

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan yetki alanları ile ilgili gerilim Alman basınında geniş yer buluyor. Yorumlarda krizin çözümü için diyaloğa işaret ediliyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  