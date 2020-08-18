 Mossad şefi Abu Dabi’ye gitti | DÜNYA | DW | 18.08.2020

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DÜNYA

Mossad şefi Abu Dabi’ye gitti

İsrail gizli servisi Mossad’ın başkanı Yossi Cohen Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek ülkenin ulusal güvenlik danışmanıyla bir araya geldi.

Yossi Cohen

Yossi Cohen

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Bir dönüm noktası niteliğinde olan İsrail-BAE anlaşması, bölgenin tümünü etkiliyor. Emirlik'in "bağımsız bir karar” dediği anlaşma, Tahran'a göre büyük bir yanlış. DW Kudüs Muhabiri Tania Kraemer’in analizi.

İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkileri başlatma konusunda varılan anlaşmada, BAE'ye Amerikan F-35 ve İHA teknoloji transferine yeşil ışık yakan bir gizli madde bulunduğu iddia edildi.

İsrail-BAE arasında varılan anlaşmayı yorumlayan DW editörü Rainer Sollich, pek çok Arap ülkesinin artık İsrail yerine İran ve Türkiye'yi tehdit olarak gördüğü görüşünde.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret gerçekleştirdi. BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Cohen burada ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid el Nahyan ile bir araya geldi.

Haberde "İki taraf güvenlik alanında işbirliği konularını tartıştı ve bölgesel gelişmeler ile iki ülkenin COVID-19'u sınırlandırma çabaları dahil olmak üzere ortak çıkar alanları konusunda bakış açılarını paylaştı" denildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri geçen hafta Perşembe günü diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını duyurmuştu. Karar Filistin yönetiminin yanı sıra İran ve Türkiye'nin tepkisini çekerken Batı ülkeleri anlaşmayı olumlu karşılamıştı.

Reuters / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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