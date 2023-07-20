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Tahıl anlaşması uzamadı, Rus personel İstanbul'dan ayrıldı

3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasıyla Rus personelin İstanbul'daki koordinasyon merkezinden ayrıldığını açıkladı.

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Ukrayna limanlarından tahıl taşıyan gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçişlerin denetleniyordu.
Ukrayna limanlarından tahıl taşıyan gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçişlerin denetleniyordu.Fotoğraf: Ali Atmaca/AA/picture alliance

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın askıya aldığı tahıl anlaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna ile temaslarının sürdüğünü bildirdi. Bakanlığın basın bilgilendirmesinde yapılan açıklamada "Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.

Tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soru üzerine bakanlık kaynakları, "Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız” dedi.

İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise kaynaklar, “Rus personel Merkez’den ayrıldı” karşılığını verdi.

Başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığına yönelik soruya ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız" yanıtı verildi.

Türkiye'nin ve BM'nin arabuluculuğunda sağlanan anlaşmanın uygulanması ve limanlardan çıkan gemilerin denetlenmesi için İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurulmuştu.

Bakanlığın bilgilendirme toplantısında 22 Temmuz 2022'de hayata geçirilen Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında binden fazla geminin 33 milyon tahıl ve gıdayı ihtiyaç sahibi ülkelere ve küresel pazarlara taşıdığı kaydedildi.

Kasım, Mart ve Mayıs aylarında süresi üç kez uzatılan anlaşmayla Ukrayna tahılının 45 ülkeye ulaştırıldığı vurgulandı.

DW / GY, EC

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