Moskova’daki eylemlerde yüzlerce gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova’da, Eylül’de düzenlenecek yerel seçimlerde muhalif siyasetçilerin aday olmasına izin verilmemesi kararına karşı düzenlenen protesto eylemleri sürüyor.

Geçen hafta yaklaşık 22 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ve Moskova’da son yıllarda görülen en büyük eylem olarak nitelendirilen protestoları, Cumartesi günkü eylemler takip etti. Polisin aldığı güvenlik önlemleri, Moskova belediye başkanlığı binası önünde yoğunlaştı. Protestocular, "Bu kent bizim", "Utanın" ve "Özgür seçim istiyoruz" sloganları attı.

Seçimlere katılamayacağına hükmedilen birçok adayın evi ve ofisine eylemler öncesinde baskın düzenlendi.

Rusya’da siyasi tutuklamaları izleyen kuruluş "OVD Info", eylemlerde en az 435 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlara ne tür suçlamalar yöneltildiğine dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.

Söz konusu eylemlerin düzenlenmesi çağrısını, Rusya’da muhalefetin en önemli isimlerinden olan Aleksey Navalni yapmıştı. Bunun üzerine Navalni, 30 gün boyunca hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kremlin yanlısı belediye meclisi

Gözaltına alınan isimler arasında Kremlin’e muhalif siyasetçiler İlya Yaşin, Dimitri Gudkov ve Navalni’nin kurmaylarından İvan Zidanov’un da olduğu belirtildi. Eylemlerden kısa süre önce gözaltına alınan Gudkov, "Eğer şimdi kaybedersek, seçimler artık bir siyasi araç olarak var olmayacaktır" dedi. Gudkov, "Bugün mesele, Rusya’da siyasete katılmamızın yasal olup olmadığıdır. Bugünkü mesele, içinde yaşayacağımız ülkeyle ilgilidir" diye konuştu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise, söz konusu eylemleri "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirdi. Sobyanin, "ilgili yasalara göre bir emir verileceğini" ifade etti.

Yetkili seçim kurulları bu ay, yeterli sayıda imza toplayamadıkları gerekçesiyle bazı muhalefet adaylarının seçimlere katılamayacağına hükmetmiş ve tepki toplamıştı.

45 üyesi bulunan Moskova belediye meclisi, geniş bir belediye bütçesine sahip. Meclis şu anda Kremlin yanlısı Birleşik Rusya partisinin kontrolünde bulunuyor. Meclis üyeleri, beş yıllığına seçiliyor. 12,6 milyon kişilik nüfusa sahip Moskova’da bir sonraki seçimler 8 Eylül’de yapılacak.

AP,AFP/BÜ,BW

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