Moskova'daki Batılı diplomatlardan LGBTİ+ girişimi

Kremlin'den gelen eleştirilere rağmen Moskova'da görev yapan Batılı diplomatlar LGBTİ+ hakları için yeni bir girişim başlattı.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin ardından İngiltere Büyükelçiliği'ne de gökkuşağı bayrağı asıldı. Ayrıca ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda büyükelçileri cumartesi günü kamuoyuyla paylaştıkları bir mesajla, Rus hükümetine LGBTİ+ haklarını koruma çağrısı yaptı.

Mesajda, Rusya hükümetinin tüm vatandaşları koruma sorumluluğu olduğu vurgulandı. Diplomatlar ülkede nefret suçlarının görmezden gelindiğinin altını çizdi.

ABD'ye Rusya'dan tepki

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gökkuşağı bayrağı önünde çekilmiş ve Rusça'ya tercüme edilmiş bir video mesajda konunun insan hakları olduğuna vurgu yapmıştı. "İnsan hakları evrenseldir" diyen Sullivan nefret, önyargı ve takibe karşı çıktıklarını belirtmişti.

Kremlin'den ABD'nin Moskova'daki Büyükelçiliği'ne gökkuşağı bayrağı asılmasına tepki gelmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov perşembe günü yaptığı açıklamada "Her durumda geleneksel olmayan cinsel azınlıklar ve benzeriyle ilgili her türlü propaganda olayı ülkemizde yasa ile engellenmiştir" diye konuşmuştu.

Rusya'da "eşcinsel propaganda yasası" 2013 yılında yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca eşcinsel çiftlerin kamuya açık alanlarda ilişkilerini bunu belli edecek davranışlar sergilemesi veya çocukların yanında bu konuda konuşmaları cezaya tabi.

İnsan hakları savunucuları yasayı, nefret ve şiddet suçlarının cezasız kalmasına yol açtığı ve Rusya'daki LGBTİ+ bireylerin korunmasını engellediği gerekçesiyle eleştiriyor.

dpa/BW,EC

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