Moskova’da "Stalin Döner" açıldıktan bir gün sonra kapatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde açılan Stalin adlı döner büfesi yoğun tepkiler üzerine, açılışından bir gn sonra kapatıldı.

Kommersant gazetesinin haberine göre, büfede çalışanlar da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin‘in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giyiyordu.

Business FM radyo kanalının döner büfesinin işletmecisine dayanarak verdiği habere göreyse, güvenlik güçleri Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi.

Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını aktardı.

Josef Stalin

Halk tepki gösterdi

Rusya televizyonlarında konuyu işleyen haberlerde görüş belirten vatandaşlar, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin’in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İnsan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini açıkladı. Memorial ayrıca, Rusya’nın devlet olarak Stalin’in işlediği suçlar ile arasına mesafe koymayı da başaramadığını duyurdu. Ülkede hakim olan havanın daha çok "komünizm terörünün normalliğini haklı çıkarma çabası“ olarak da niteleyen Memorial, ilaveten diktatörlük döneminin kelime hazinesinde yer alan "yabancı ajan" veya "halk düşmanı" gibi kavramların resmi dairelerde yeniden kullanılmaya başladığını da belirtti. Memorial, entelektüellere yönelik artan sıkı polis kontrolleri ve istihbarat birimlerinin yetkilerinin genişletilmesiyle ülkede özgürlüklerin giderek daha da kısıtlandığını da kaydetti. Memorial adlı insan hakları kuruluşu, Stalin döneminin kurbanlarının haklarını savunmasıyla tanınıyor.

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