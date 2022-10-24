Moskova'da "kirli bomba" endişesi

Aralarında Hulusi Akar'ın da olduğu dört NATO üyesi ülkenin savunma bakanı ile görüşen Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ülkesinin, Ukrayna'nın "kirli bir bomba" ateşleyebileceğinden endişe ettiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Fransa savunma bakanları ile görüşerek, Ukrayna Savaşı'nın daha da sertleşmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da durumun hızla kötüye gittiği ifade edilerek, Şoygu'nun Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile görüşmesinde, "Çatışmaların kontrol dışına çıkması yönünde yeni bir eğilim yaşandığını" dile getirdiği belirtildi. Şoygu'nun söz konusu görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın radyoaktif patlayıcı içeren "kirli bir bomba" patlatmasından endişe duyduğunu da aktardığı kaydedildi.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu ise, Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin, Ukrayna Savaşı'nın barışçıl bir çözüme kavuşması talebini vurguladığını belitti. Lecornu ayrıca, ülkesi Fransa'nın söz konusu çatışmanın içine herhangi bir biçimde çekilmeme isteğini yineledi.

Rusya'nın daha önce Ukrayna'nın biyolojik silahlar kullanabileceğine dair yaptığı açıklamalar, Batı ülkelerinde Moskova'nın sahte kimlikle saldırılarda bulunup bunlardan Kiev'i sorumlu tutabileceği kaygısına yol açmıştı.

Moskova, Sergey Şoygu ile dört NATO ülkesi savunma bakanları arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğine dair herhangi bir açıklama yapmazken, Ukrayna Savaşı'nda nükleer silahların kullanılabileceği yönünde endişelerin arttığı bir dönemde Rusya ile NATO arasında iletişim kanallarının açık olması dikkate değer bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun son dönemde yaşadığı başarısızlıkların ardından, ülkesinin "toprak bütünlüğünü" korumak için gerekirse nükleer silahlara başvurabileceğini dile getirmişti.

Austin ile üç günde ikinci görüşme

Rusya Savunma Bakanlığı, Sergey Şoygu'nun Pazar günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de görüştüğünü duyururken, söz konusu görüşmenin içeriğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. İki bakan geçen Cuma günü de görüşmüş ve bir Rus diplomat bu görüşmenin ardından, "Bir kaza yaşanmaması için yanlış anlamaların bertaraf edilmesi gerekiyordu" ifadesini kullanmıştı.

Sergey Şoygu'nun İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı görüşmenin ardından Londra'dan yapılan açıklamada ise, Wallace'ın, Rus mevkidaşı tarafından iddia edilen, Batı ülkelerinin Ukrayna'nın çatışmaları yoğunlaştırma planına destek verdiği yönündeki fikirlerine karşı çıktığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da görüşen Şoygu, bu görüşmede de ülkesinin "kirli bomba" kaygısını yineledi.

Reuters / ET,TY