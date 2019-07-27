 Moskova′da ″adil seçim″ protestosu | DÜNYA | DW | 10.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Moskova'da "adil seçim" protestosu

Moskova’da on binlerce kişi muhalif siyasetçilerin belediye seçimlerine katılmasının men edilmesine karşı bu hafta sonu da sokağa çıktı. Polis, eylemlerin lideri haline gelen muhalif siyasetçi Sobol’ü gözaltına aldı.

default

Moskova'da muhaliflerin belediye seçimlerine katılmaktan men edilmesiyle başlayan eylemler sürüyor. On binlerce gösterici, Cumartesi günü Moskova kent merkezinde özgür ve adil seçim parolasıyla ve polis şiddetine karşı bir araya geldi.

Üst üste üçüncü kez hafta sonu düzenlenen protestolar kapsamında kentte binlerce polis memuru görev aldı.

"Putinsiz Rusya" tezahüratında bulunan eylemciler, üzerinde "Moskova’ya seçimini geri verin", "Biz burada seçiyoruz", "Seçme hakkım var" ve "Öfkeliyim" sloganları yazılı olan pankartlar taşıdı.

Önerdiğimiz linkler

Rusya'da adil seçim talebiyle Moskova'da bir kez daha eylem yapan göstericilerden yüzlercesi gözaltına alındı. Öte yandan muhalif lider Navalni'nin yolsuzluk karşıtı vakfına yönelik soruşturma başlatıldı. (03.08.2019)

Ev doktoru, hastaneye kaldırılan tutuklu Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin zehirlenmiş olabileceğini açıkladı. Navalni hastanedeki tedavinin ardından cezaevine geri gönderildi. (29.07.2019)

Moskova’da muhalefet adaylarının yerel seçimlerden men edilmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların sayısı bini aştı. AB, protestolara yönelik polis müdahalesini eleştirdi. (28.07.2019)

Eylemlere yüz bine yakın kişinin katılmasının beklendiği kaydedilmişti. Sivil toplum örgütü White Counter’ın aktardığına göre, protesto gösterilerine yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Polis, eylemlerin lideri haline gelen muhalif siyasetçi Lyubov Sobol’ü gözaltına aldı. Sobol, bir diğer önemli muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’ye yakınlığıyla biliniyor.

Eylemin yapılmasına kent yönetiminden son iki hafta sonunun aksine bu kez izin çıkmıştı. Önceki eylemlerde polis şiddet kullanmış ve aralarında siyasetçilerin de bulunduğu binlerce protestocu gözaltına alınmıştı. Polisin göstericilere müdahalesi uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Moskova’nın yanı sıra St. Petersburg ve Sibirya’daki bazı kentlerde de daha küçük çaplı protestolar düzenlendiği bildiriliyor.

AP,AFP,dpa/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe 

 

Benzer içerik

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Moskova’daki eylemlerde yüzlerce gözaltı 27.07.2019

Muhaliflerin belediye seçimlerine katılmaktan men edilmesinin ardından Moskova’da protesto eylemleri sürüyor. Polisin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Fahnen von der EU und Russland

FAZ: Rus vekillerin dönüşü Avrupa Konseyi'ne atılan bir tokat 26.06.2019

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Rusya’ya oy hakkını iade etmesi ve ABD Başkanı Trump’ın danışmanı ve damadı Kushner tarafından geliştirilen Ortadoğu planı, Alman basınında öne çıkıyor.

Russland Moskau Präsident Putin bei PK

BT: Demokrasiler muhalefet sayesinde yaşar 14.12.2017

AB zirvesine damgasını vuran sığınmacılar tartışması ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in yıllık basın toplantısı, Alman gazetelerinin yorum sütunlarına konu oldu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Tanzanya'da yakıt tankeri patladı

Tanzanya'daki yakıt tankeri patlamasında çoğu etrafa saçılan benzini bidonlarına doldurmaya çalışan en az 62 kişi hayatını kaybetti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  