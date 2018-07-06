Moskova ve Şam sığınmacı merkezleri kuracak

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova ve Şam’ın Suriye'de "Sığınmacı Kabul, Yerleştirme ve Barındırma Merkezleri" kurma konusunda anlaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu merkezlerin "geçici olarak yer değiştirmiş tüm insanların ve Suriyeli sığınmacıların yabancı ülkelerden sürekli olarak kalacakları yerlere geri dönüşünü izleyeceği" belirtildi. Açıklamaya göre söz konusu merkezlerde sığınmacılara insani yardım da yapılacak ve Suriye hükümetine sağlık hizmetleri konusunda destek verilecek.

Rus haber ajansı TASS, sığınmacı merkezlerinin faaliyetlerini koordine etme amacıyla Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının, Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nde ortak bir yönetim merkezi kurduğunu kaydetti.

Başkent Moskova'da bulunan Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek komuta ve kontrol merkezi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında "Rusya’nın sığınmacıların evlerine dönmesi sorununu çözmeyi hedefleyen girişimiyle ilgili bilgiler Birleşmiş Milletler’in ilgili kurumlarına ve Rusya’nın büyük sayılarda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan 36 ülkedeki büyükelçiliklerine iletilmiştir" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dönen Suriyeliler için ülke çapında 336 bin 500 kişilik yerin hazırlandığını, başkent Şam yakınlarındaki Duma'da 39 bin kişilik yer hazırlanacağını bildirdi. Bakanlık açıklamasında Çarşamba günü 293'ü Lübnan ve 42'si Ürdün'den olmak üzere yurt dışından 335 sivilin Suriye'ye döndüğü kaydedildi.

Suriye'de 2011 yılı Mart ayında başlayan iç savaşta yaklaşık 5 milyon 600 bin kişi yurt dışına kaçarken 6 milyon 600 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi.

Reuters / EC, BK

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