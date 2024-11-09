Moskova: Trump'ın önerilerini dinlemeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizi konusundaki önerilerini dinlemeye hazır olduklarını ancak "kolay bir çözüm" bulunmadığını söyledi. Ryabkov, Ukrayna konusunda her türlü öneriye karşı "son derece duyarlı ve dikkatli" olduklarını ifade etti.

Trump kampanyası boyunca Ukrayna savaşını 24 saatte bitirebileceğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı seçim zaferinden ötürü Trump'a tebrik mesajı gönderdi. Mesajında Putin, Trump'ın Temmuz ayında uğradığı suikast girişimi karşısında gösterdiği cesaretten övgüyle bahsederken, savaşı bitirmeye yönelik fikirlerini duymaya hazır olduklarını belirtti.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımlarını eleştiriyor Fotoğraf: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Trump Amerikan NBC televizyonuna seçimlerden sonra Putin'le henüz görüşmediğini ancak "konuşmayı beklediğini" söyledi.

Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre Ryabkov, Washington ve Moskova'nın Ukrayna konusunda askeri ve siyasi seviyede "kapalı kanallar üzerinden karşılıklı sinyaller" gönderdiğini de kaydetti. ABD'nin Ukrayna konusunda tansiyonu yükseltmesi halinde diplomatik ilişkileri sonlandırma tehdidinde bulundu.

Ryabkov ABD ile silah kontrolü anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için koşulların uygun olmadığını da ifade etti.

Reuters / MUK,EC