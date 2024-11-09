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Moskova: Trump'ın önerilerini dinlemeye hazırız

9 Kasım 2024

ABD'de Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Moskova'dan Ukrayna konusundaki önerileri dinlemeye hazırız açıklaması geldi. Trump savaşı 24 saatte bitirme sözü vermişti.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey RyabkovFotoğraf: Eloi Rouyer/AFP/Getty Images

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizi konusundaki önerilerini dinlemeye hazır olduklarını ancak "kolay bir çözüm" bulunmadığını söyledi. Ryabkov, Ukrayna konusunda her türlü öneriye karşı "son derece duyarlı ve dikkatli" olduklarını ifade etti.

Trump kampanyası boyunca Ukrayna savaşını 24 saatte bitirebileceğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı seçim zaferinden ötürü Trump'a tebrik mesajı gönderdi. Mesajında Putin, Trump'ın Temmuz ayında uğradığı suikast girişimi karşısında gösterdiği cesaretten övgüyle bahsederken, savaşı bitirmeye yönelik fikirlerini duymaya hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Donald Trump
Trump, ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımlarını eleştiriyorFotoğraf: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Trump Amerikan NBC televizyonuna seçimlerden sonra Putin'le henüz görüşmediğini ancak "konuşmayı beklediğini" söyledi.

Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre Ryabkov, Washington ve Moskova'nın Ukrayna konusunda askeri ve siyasi seviyede "kapalı kanallar üzerinden karşılıklı sinyaller" gönderdiğini de kaydetti. ABD'nin Ukrayna konusunda tansiyonu yükseltmesi halinde diplomatik ilişkileri sonlandırma tehdidinde bulundu.

Ryabkov ABD ile silah kontrolü anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için koşulların uygun olmadığını da ifade etti.

Reuters / MUK,EC