  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaRusya

Moskova: Tahıl Koridoru'nun devamı için sebep yok

3 saat önce

Rusya, 17 Temmuz'da sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmak için herhangi bir sebep görmediğini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4TPP0
Karadeniz'de, Kilyos açıklarında Ukrayna tahılı taşıyan gemiler - (02.11.2022 / İstanbul)
Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 17 Temmuz'da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmak için bir sebep görmediğini duyurarak, "İçinde bulunulan koşullar dikkate alındığında söz konusu anlaşmayı uzatmak için sebep görülmemektedir" ifadesini kullandı.

Geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sağlanan ve daha sonra birkaç kez uzatılan anlaşma Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde ihraç edilmesini sağlıyor. Rusya ise söz konusu anlaşmayla garanti altına alınan, Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatında sorunlar yaşandığını tekrarlayarak, sık sık söz konusu anlaşmadan çekileceğini belirtiyor. 

Ukrayna'da bir çiftlikte kamyondan mısır boşaltılıyor
Ukrayna'nın tahıl ihracatında en önemli kalemlerden birini mısır oluşturuyorFotoğraf: dpa/Ukrinform/picture alliance

Batı'nın yaptırımları nedeniyle Rusya rahatsız

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ihracat konusunda sorunlar yaşadığını ifade eden Moskova, Ukrayna'yı da Rus kenti Tolyatti ile Odessa Limanı arasındaki amonyak ve gübre ikmalinde kullanılan boru hattını havaya uçurmakla suçluyor. Söz konusu boru hattı, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başından beri kullanılmıyordu. Ancak Moskova, söz konusu hattı yeniden kullanıma açmayı planladığını iddia ediyor. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı ayrıca Ukrayna tahılını fakir ve ihtiyaç sahibi Afrika ve Asya ülkeleri yerine, refah seviyesi yüksek ülkelere göndermekle de itham ediyor. Moskova'nın açıklamasına göre, Ukrayna tahılının sadece yüzde 2,6'sı fakir ülkelere ulaştırıldı. Yüzde 81'i ise yüksek veya orta gelirin üstünde ortalama kazanca sahip ülkelere yollandı. 

Karadeniz'in İStanbul Boğazı'na girişinde bekleyen yük gemileri - (02.11.2022)
ArşivFotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Ukrayna da Rusya'yı suçluyor

Ukrayna ise Rusya'yı 26 Haziran'dan beri tahıl taşıyan Ukrayna gemilerini kayda almayarak Tahıl Koridoru Anlaşması'nı işlemez hale getirmekle itham ediyor. Ukrayna Ulaştırma Bakanı Oleksandr Kubrakov, halen İstanbul Boğazı önünde 29 Ukrayna gemisinin bekletildiğini, 1 milyon 400 bin ton tahıl yüklü geminin, geçiş kontrolü yapılmadığı için yoluna devam edemediğini açıkladı.

AB'nin çözüm önerisine Moskova'dan eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sona ereceği 17 Temmuz'a kadar Karadeniz'de bulunan bütün gemilerin öngörülen şekilde limanlarından ayrılması için çabalandığını belirtirken, Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmanın uzatılmasına ilişkin getirdiği önerinin gerçekçi olmadığını da söyledi. AB, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için yaptırımlar uygulanan Moskova'ya, Rusya Tarım Bankası Rosselchosbank'ın bir yan iştirak kurmasını ve bu bankanın uluslararası ödeme sistemi Swift'e bağlanmasını önerdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş üzerine büyük Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemiyle bağlantısı kesilmişti. AB, Tahıl Koridoru Anlaşması için bu yaptırımından bir ölçüde taviz vermeye hazır olduğu sinyalini verse de Moskova, anlaşmanın bitmesine sadece günler kala, AB'nin önerisinin hayata geçirilmesinin imkansız olduğunu savunuyor. Zaharova açıklamasında, AB'nin önerdiği gibi bir bankanın kurulmasının ve uluslararası finans sistemine bağlanmasının aylar süreceğini öne sürdü. 

Moskova, kendine yönelik yaptırımlardan Rusya Tarım Bankası'nın muaf tutulmasını talep ediyor. Bunun uygulanabilmesi için ise bütün AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor, ancak uzmanlar bunun "imkansız" olduğu görüşünde. 

 

dpa,AFP / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl sansürsüz erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Karadeniz'de, Kilyos açıklarında Ukrayna tahılı taşıyan gemiler - (02.11.2022 / İstanbul)

Rusya'dan tahıl anlaşmasının uzatılmasına 60 günlük onay

Rusya'dan tahıl anlaşmasının uzatılmasına 60 günlük onay

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının ikinci kez uzatılmasına 60 günle sınırlı olması şartıyla yeşil ışık yaktı.
Politika13 Mart 2023

Hulusi Akar'dan tahıl koridoru anlaşmasına 'devam' sinyali

Hulusi Akar'dan tahıl koridoru anlaşmasına 'devam' sinyali

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda imzalanan tahıl anlaşmasının uzatılmasına tarafların olumlu yaklaştığını ifade etti.
Politika12 Mart 2023
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında, Ukrayna tahılını dünya piyasalarına taşıyan Razoni isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerken - (03.08.2022)

Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya eleştiriliyor

Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya eleştiriliyor

Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya AB ve ABD tarafından sert ifadelerle eleştirildi. BM ise söz konusu anlaşmanın devamı için girişimlerin devam ettiğini duyurdu.
Politika30 Ekim 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu "değişim" bayrağını açtı

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cenin kentinde İsrail ordusunun operasyonu sonrası bir sokakta tamamen kullanılamaz hale gelmiş bir otomobil ve yanında bir kişi

Cenin: Dört soruda bilinmesi gerekenler

Cenin: Dört soruda bilinmesi gerekenler

Politika7 saat önce
Kızamık virüsü

Salgın endişesi: Kızamık hastalığı neden yayılıyor?

Salgın endişesi: Kızamık hastalığı neden yayılıyor?

Sağlık9 saat önce
Raguhn-Jeßnitz vor Bürgermeisterwahl

Almanya'da sağ popülizm neden yükselişte?

Almanya'da sağ popülizm neden yükselişte?

Politika15 saat önce
Belgien Brüssel | NATO Betrrittsantrag Schweden Finnland

İsveç'in NATO üyeliği: Diplomasi trafiği sürüyor

İsveç'in NATO üyeliği: Diplomasi trafiği sürüyor

Politika15 saat önce
İstanbul'da bankamatik'ten para çeken insanlar

Enflasyon ve maaş zammı için geri sayım başladı

Enflasyon ve maaş zammı için geri sayım başladı

Ekonomi3 Temmuz 2023
Yunan parlamento binası

Yunanistan'da aşırı sağ yükselişte mi?

Yunanistan'da aşırı sağ yükselişte mi?

Politika2 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön