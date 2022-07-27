Moskova Türk SİHA'larına talip iddiası

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde askeri iş birliğinin de gündeme geleceğini söyledi. Moskova'nın, Ukrayna'ya da satılan Bayraktar TB2'lere talip olduğu bildiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna tarafından da kullanılan Türk yapımı Bayraktar TB2 tipi SİHA'lara talip olduğu belirtilirken, Kremlin'den Moskova ve Ankara arasında yeni bir askeri iş birliğine ilişkin mesajlar geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 5 Ağustos'ta Soçi'de yapılacak görüşmede, askeri ve teknik iş birliğinin de ele alınacağını belirtti. Peskov, bu tür "hassas" konuların da masada olmasının iki ülke arasındaki sıkı ortaklığın kanıtı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Peskov daha önce yaptığı bir açıklamada, ülkesinin İran'dan SİHA alacağı yönündeki spekülasyonların doğru olmadığını ifade etmişti.

Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Putin'in Bayraktar'ları birlikte üretmeyi teklif ettiğini söylediği kaydedilmişti. Türk basınına yansıyan haberlere göre, Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de Baykar'ın bir fabrikasının kendi topraklarında kurulmasını teklif ettiğini aktardı.

Rusya'nın Türkiye ile birlikte Bayraktar'ları üretmeye başlaması halinde Moskova'nın bir NATO üyesinin askeri tekniğine erişimi olacak. Ukrayna tarafından da kullanılan ve 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar'ların savaşın gidişatında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

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DW,dpa / SÖ,ET