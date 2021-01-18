Moskova polisinden muhalif gösterilere sert müdahale sinyali

Moskova Emniyeti, cezaevindeki muhalif lider Aleksey Navalni'nin çağrısıyla cumartesi günü düzenlenmesi planlanan protestolar için sert müdahele öngörüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, izinsiz gösterilerin ve provokasyon amaçlı eylemlerin "kamu düzenine tehdit" olarak değerlendirileceği ve tereddütsüz bastırılacağı belirtildi. Rus otoriteler, Navalni'nin çağrısından önce de halihazırda başkentte ve diğer şehirlerdeki Navalni destekçilerine yönelik tutumunu sertleştirmiş, bazı muhalifler gözaltına alınmıştı.

Putin muhalifleri içinde en fazla öne çıkan isim olan Navalni, geçen yıl ağustos ayında zehirlenmiş ve tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Tedavisi tamamlanan Navalni, geçen pazar Moskova’ya dönmüş ve Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece 30 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Navalni, tutuklanmasının ardından vatandaşlara "sokağa çıkın" çağrısında bulunmuş, çeşitli internet platformlarında da muhalif siyasetçiyle geniş çaplı bir dayanışma gösterilerek eylem çağrısı yapılmıştı. Kamuoyunca tanınan bazı Rus oyuncu, müzisyen ve sporcular da Navalni’ye desteklerini açıklamıştı.

AB’den yaptırım sinyali

Navalni'nin tutuklanması uluslararası kamuoyunda da yankı yaratırken, Avrupa Birliği (AB) Rus siyasetçinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Michel, perşembe akşamı AB devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirvede de Rusya’nın Navalni’nin güvenliğini sağlaması ve haklarının koşulsuz olarak korunması gerektiğini savunmuştu. Michel ayrıca, Kremlin’den Navalni’nin zehirlenmesi olayına ilişkin de acilen bağımsız ve şeffaf bir soruşturma beklediklerini sözlerine eklemişti:

Putin'le yaptığı görüşmede AB’nin bu taleplerini Rusya Devlet Başkanı'na ilettiğini belirten Michel, mart ayında düzenlenecek AB Zirvesi’nde AB-Rusya ilişkilerinin masaya yatırılacağı bilgisini de Putin’le paylaştığını belirtti.

Diğer yandan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, perşembe akşamı video konferans yoluyla düzenlenen AB Zirvesi’nde Navalni’nin tutuklanması nedeniyle Rusya’ya olası yaptırımların da gündeme geldiğini açıkladı. Nauseda, "Navalni olayı gerçekten çok tartışıldı, yaptırımlar üzerine de konuşuldu" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü AB dışişleri bakanlarının da konuyu ele alması bekleniyor.

DW,dpa,AFP / SÖ,ET

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