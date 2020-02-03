Moskova: İsrail Suriye'de yolcu uçağını tehlikeye attı

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov Tahran’dan Şam’a uçan ve 172 yolcusu bulunan Airbus-320 tipi uçağın Suriye hava savunma sisteminin ateşi altında kalınca Rusya'nın Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını açıkladı.

Rus haber ajansları Konaşenkov‘un Suriye birliklerinin İsrail’in Suriye’deki hedeflere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini kaydettiğini bildirdi. Konaşenkov İsrail’i sivil yolcu uçağını Suriye hava savunma sistemini bloke ederek İsrail’e karşılık vermesini engellemek için siper olarak kullanmakla suçladı.

"İsrailli stratejistler tarafından yapılan bu tür operasyonlar yüzlerce masum insanın hayatını riske atıyor" şeklinde konuşan Konaşenkov "Suriye hava sahası ve dünya çapında bütün düzenli yolcu uçağı hareketleri bilinen, yüksek irtifa kademelerinde yapılıyor ve İsrail radarları bunu açıkça görebiliyor" dedi.

Ukrayna uçağı vurulmuştu

Suriye’deki acil iniş olayı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'ın Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağını düşürdüğünü açıklamasından bir ay sonra gerçekleşti. Olayda uçakta bulunan 176 kişiden sağ kurtulan olmamıştı. Uçağı yanlışlıkla vurduğunu söyleyen İran, uçağın savunma sistemleri tarafından seyir füzesi olarak tanımlandığını belirtmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail füzelerinin Şam hava sahasında durdurulduğunu duyurmuştu. İsrail konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Konaşenkov uçağın hangi hava yolu şirketine ait olduğunu açıklamadı. Ancak uçakları takip eden Flight Radar sistemine göre uçağın Cham Wings şirketine ait olduğu bildirildi.

İsrail saldırısında 23 ölü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 8'i Suriye askeri olmak üzere 23 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Saldırıda 15 İran yanlısı milisin de öldürüldüğü belirtilmişti.

Gece Dera, Şam ve Kuneytra bölgesine düzenlediği saldırılarda Suriye'nin hava savunma sistemleri ile bir silah deposunun hedef alındığı belirtiliyor.

Reuters / SSB, GA

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