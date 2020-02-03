 Moskova: İsrail Suriye′de yolcu uçağını tehlikeye attı | DÜNYA | DW | 07.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Moskova: İsrail Suriye'de yolcu uçağını tehlikeye attı

Rusya 172 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının vurulma tehlikesi atlatması ve Suriye'ye acil iniş yapmasından İsrail’i sorumlu tuttu. İsrail "masum insanların hayatını riske atıyor" denildi.

default

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov Tahran’dan Şam’a uçan ve 172 yolcusu bulunan Airbus-320 tipi uçağın Suriye hava savunma sisteminin ateşi altında kalınca Rusya'nın Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını açıkladı.
Rus haber ajansları Konaşenkov‘un Suriye birliklerinin İsrail’in Suriye’deki hedeflere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini kaydettiğini bildirdi. Konaşenkov İsrail’i sivil yolcu uçağını Suriye hava savunma sistemini bloke ederek İsrail’e karşılık vermesini engellemek için siper olarak kullanmakla suçladı.

"İsrailli stratejistler tarafından yapılan bu tür operasyonlar yüzlerce masum insanın hayatını riske atıyor" şeklinde konuşan Konaşenkov "Suriye hava sahası ve dünya çapında bütün düzenli yolcu uçağı hareketleri bilinen, yüksek irtifa kademelerinde yapılıyor ve İsrail radarları bunu açıkça görebiliyor" dedi.

Ukrayna uçağı vurulmuştu

Suriye’deki acil iniş olayı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'ın Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağını düşürdüğünü açıklamasından bir ay sonra gerçekleşti. Olayda uçakta bulunan 176 kişiden sağ kurtulan olmamıştı. Uçağı yanlışlıkla vurduğunu söyleyen İran, uçağın savunma sistemleri tarafından seyir füzesi olarak tanımlandığını belirtmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail füzelerinin Şam hava sahasında durdurulduğunu duyurmuştu. İsrail konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Konaşenkov uçağın hangi hava yolu şirketine ait olduğunu açıklamadı. Ancak uçakları takip eden Flight Radar sistemine göre uçağın Cham Wings şirketine ait olduğu bildirildi.

İsrail saldırısında 23 ölü
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 8'i Suriye askeri olmak üzere 23 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Saldırıda 15 İran yanlısı milisin de öldürüldüğü belirtilmişti. 

Gece Dera, Şam ve Kuneytra bölgesine düzenlediği saldırılarda Suriye'nin hava savunma sistemleri ile bir silah deposunun hedef alındığı belirtiliyor.

Reuters / SSB, GA

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BM'den İdlib'te ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib gündemi ile toplandı. Konsey, İdlib'de şiddete son verilmesi çağrısı yaptı. (07.02.2020)  

Kanada Başbakanı: "Ukrayna uçağını muhtemelen İran vurdu"

Kanada Başbakanı, Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulmuş olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. İngiltere ve ABD'den de benzer açıklamalar geldi. (10.01.2020)  

İran Ukrayna yolcu uçağını "yanlışlıkla" vurduğunu kabul etti

İran çarşamba günü düşen Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu kabul etti. Kiev, 176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Tahran'dan resmi özür ve tazminat istedi. (11.01.2020)  

İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağında bulunan 176 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran haber ajansları, uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. (08.01.2020)  

Benzer içerik

Russische und türkische Fahne

Rusya: Türkiye bizi İdlib'le ilgili uyarmadı 03.02.2020

Rusya Türkiye İdlib'teki operasyonla ilgili kendilerini uyarmadığı için birliklerinin Suriye hükümet güçlerinin saldırısına uğradığını açıkladı. AKP Sözcüsü Çelik "rejim unsurlarının artık hedef olduğunu" duyurdu.

Syrien | Maaret al-Numan

"Türkiye'nin İdlib'de kazanma şansı yok" 05.02.2020

İdlib’de yaşanan çatışmaların ardından Rusya ile karşı karşıya gelen Türkiye, Suriye politikasında yeni bir süreçle karşı karşıya. Uzmanlara göre Türkiye’nin İdlib’de kazanma şansı yok.

Türkei Präsident Erdogan

Erdoğan: Öfke ile kalkan zararla oturur 04.02.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırının Esad rejimi için sonuçları olacağını, Rusya ile stratejik işbirliğinin ise süreceğini belirtti. İki ayda İdlib'den kaçanların sayısı 520 bine ulaştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Moskova: İsrail Suriye'de yolcu uçağını tehlikeye attı

Rusya 172 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının vurulma tehlikesi atlatması ve Suriye'ye acil iniş yapmasından İsrail’i sorumlu tuttu. İsrail "masum insanların hayatını riske atıyor" denildi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  