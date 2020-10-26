 Moskova ile Atina arasındaki buzlar eriyor | AVRUPA | DW | 26.10.2020

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AVRUPA

Moskova ile Atina arasındaki buzlar eriyor

Yunanistan ve Rusya yaklaşık iki yıldır gergin olan ilişkilerini yeniden iyileştirme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, "İlişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz” dedi.

Rusya ve Yunanistan bayrakları

Rusya ve Yunanistan bayrakları

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Yunan kamu televizyonu ERT'ye konuşan Dendias, "İlişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Atina'da yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik faaliyetleri nedeniyle tırmanan gerilimin "uluslararası hukukun gereklilikleri yerine getirilerek çözebileceğini" kaydetti.

Lavrov, Ankara ve Atina arasında  deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmazlığın çözümü için  "uluslararası deniz hukuku anahtardır" diye konuştu.

Atina ve Moskova arasındaki ilişkiler, yaklaşık iki yıl önce Yunanistan'ın iki Rus diplomatı sınırdışı etmesi üzerine donmuştu.

Yunanistan, Rus bürokratları ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle sınırdışı ettiğini açıklamıştı.

dpa/TY,HS

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

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