 Moskova ile Ankara’dan işbirliği girişimi | DÜNYA | DW | 23.07.2020

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DÜNYA

Moskova ile Ankara’dan işbirliği girişimi

Rusya ve Türkiye, Güney Kafkaslar’daki gerginliğe çözüm bulunması için arabuluculuk yapmak istiyor. Telefonla görüşen Lavrov ve Çavuşoğlu bu konuda işbirliği yapma kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sol) İle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sol) İle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Rusya ile Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara barışçıl bir çözüm bulmak istiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, telefonla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kafkasya'daki tırmanan gerilimi ele aldılar.

Rusya'nın açıklamasında, dengeli bir yaklaşımla taraflar arasında gerilimin tırmandırılmasının önlenmesine vurgu yapıldı. Açıklamada Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması ve Dağlık Karabağ barış süreci ile ilgili çabaların artırılması gerektiğini de belirtildi. Rusya'nın açıklamasında, bölgeyi istikrara kavuşturmak için Türkiye ile Rusya'nın birlikte çalışmayı kabul ettiği de aktarıldı.

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göreyse, Lavrov ile Çavuşoğlu telefonda "turizm ve Libya ile Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısı” konularını da görüştü.

İki ülke sınırında bulunan Tovuz bölgesinde çatışmalar 12 Temmuz günü başladı. Her iki ülke de birbirlerine sivil yerleşim bölgelerini vurma ve gerginliği tırmandırma suçlaması yöneltiyor. Çatışmalar sonucunda çoğunluğu Azeri olmak üzere ve aralarında sivillerin de olduğu yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti. İki ülke arasında 2016 yılından bu yana ilk kez şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar başladıktan kısa bir süre sonra açıklama yapan Rusya, taraflara itidal çağrısı yapmış ve Minsk Grubu Eş Başkanı Rusya'nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Bu grup, 1992 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa yönelik barışçıl bir çözümü teşvik etmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulmuştu.

dpa/DÇÜ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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