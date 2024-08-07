Mosel Nehri kenarında otel çöktü: İki ölü

Almanya'nın batısında bir kasabada otel binasının çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Enkazın içindeki üç kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde yer alan Kröv kasabasında bir otelin çökmesi sonucu iki kişi öldü en az üç kişi de yaralandı.

Ülkenin batısında, Mosel nehri kenarındaki turistik yerlerden biri olan Kröv'de hayatını kaybedenlerden birinin erkek diğerinin ise kadın olduğu, muhtemelen ağır yaralanan enkaz altındaki üç kişiye ise ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi. Olayın hemen ardından çalışmalarına başlayan arama-kurtarma ekipleri sabah saatlerinde iki yaşındaki bir çocukla annesini yaralı olarak enkazdan çıkarmayı başarmıştı.

Enkazın içeride kalanlar için hâlâ büyük tehlike arz ettiği ve bu sebepten dolayı çalışmaların güçlükle ilerleyebildiği belirtiliyor.

Salı akşamı geç saatlerde, şu an için bilinmeyen bir sebeple bir kısmı çöken binanın enkazından, otelde kalan beş kişi kendi çabası ile kurtulmuş, bazısı ağır yaralı sekiz kişi ise enkaz altında kalmıştı. Arama-kurtarma ekibinin yaralılardan bazıları ile cep telefonu üzerinden iletişime geçebildiği bildiriliyor.

Polis: Çok zor bir operasyon

Çok katlı tarihi binanın bir bölümünün çöktüğü olay yerine giden Polis, "Oluşan hasarın niteliği sebebiyle enkaza sadece uzman ekipler azami dikkat göstererek girebilir. Bu son derece zor bir operasyon" açıklamasında bulundu.

Arama-kurtarma çalışmasını yürüten ekipten yapılan açıklamada ise, "Kurtarma çalışması inanılmaz zor yürüyor. Enkazın tehlikeli durumunu göz önünde bulundurup nasıl hareket edeceğimize çok dikkatli karar vermemiz lazım" denildi.

İtfaiye ve Federal Teknik Yardım Kurumu'na (THW) bağlı personelin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılıyor. Arama-kurtarma köpekleri ve dronlardan da faydalanılan çalışmalara yaklaşık 250 kişi katılıyor.

Kröv kasabasının da yer aldığı Bernkastel-Wittich bölgesi, ile özellikle yaz aylarında Almanya'nın en çok turist çeken yerlerinden biri haline geliyor.

dpa / ET,EC

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