ABD'li mağaracıyı kurtarma operasyonu sürüyor

Türkiye'nin en derin üçüncü mağarası olan Mersin'deki Morca mağarasına inan ABD'li mağaracı Mark Dickey geçirdiği mide kanaması sonucu yaklaşık altı gün önce mağarada mahsur kaldı.

Dickey'i kurtarmak için AFAD'ın önderliğinde uluslararası ekiplerin de katıldığı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Bugün bulunduğu yaklaşık 1040 metre derinlikten bir görüntülü mesaj gönderen Dickey, "Sizin de görebileceğiniz gibi uyanığım, tetikteyim, konuşabiliyorum; ancak içim henüz iyileşmedi. Buradan çıkabilmek için çok yardıma ihtiyacım olacak" dedi.

Türk hükümetine ve yardım ekiplerine çabaları için teşekkür eden Dickey, ekipler tıbbi ve yaşamsal yardım malzemelerini kendisine ulaştırdığında "tehlikeye çok yakın" durumda olduğunu ifade etti.

Tıbbi yardım ekibinin başkanı Tulga Şener, Reuters'e açıklamasında, Dickey'in sağlık durumunun "stabil" ve yaşamsal göstergelerinin "normal" olduğunu söyledi. Şener, kurtarma operasyonuna üç doktorun katıldığını ifade etti.

Çalışmalar güçlükle ilerliyor. Fotoğraf: DHA

"Serum ve dört tüp kan verildi"

AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı ise Habertürk kanalında katıldığı programda ABD'li mağaracının kurtarılabilmesi için başlatılan operasyonla ilgili bilgiler verdi. Şalcı, "Mide kanaması haberini aldıktan sonra bölgeye ekiplerimizi gönderdik, ilk olarak oradaki tahliye uzun süreceği için,tahliye için, hastanın sağlık durumunun uygun olabilmesi için önce tıbbi bir müdahale başlattık; içeriye mağaracılık konusunda tecrübeli doktorlar ve sağlıkçılar girdi ve ilk müdahaleyi yaptılar, serum ve dört tüp kan verildi" dedi.

Şu an hastanın durumunun ilk güne göre çok daha iyi olduğunu belirten Şalcı, "Belli sektörler oluşturduk ve bu sektörlere de yurt dışından gelme, Türkiye'den gelme mağara arama kurtarma ekiplerini böldük. Şu an ekipler tahliye için oraya sistem döşüyorlar" diye konuştu. Şalcı, tahliyeye başlamak için doktorların onayının beklendiğinin altını çizdi.

Mağarada bazı yerlerin kırıldığını ve Dickey'in emniyetli bir şekilde çıkarılabilmesi için yeni hatlar döşendiğini belirten Şalcı, operasyona toplam 182 arama-kurtarma elemanının katıldığını ifade etti. Tahliyenin mağaranın yapısı nedeniyle kolay bir operasyon olmayacağını ifade eden Şalcı, Dickey'in çıkarılmasının 5-6 gün sürebileceğini ifade etti.

Sağlık ekipleri de çalışmalara katılıyor. Fotoğraf: DHA

Ne olmuştu?

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey, 2 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Karanlık mağarada zaman algısı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mersin'in Anamur ilçesinden geçen Orta Torosların zirvesindeki Morca Mağarası, Anamur'daki 1429 metre derinliğinde EGMA (Peynirlikönü) ile Kayseri'deki Kuzgun'dan sonra (1400 m) Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası. 1276 metre derinliğindeki Morca, Alp Himalaya Orojenik kuşağında, Taşeli Platosu'nun güney kesiminde yer alıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen bilim insanları, 11 yıldır mağaranın jeolojik yapısını inceliyor, hayvan türlerini keşfediyor. Uzman ekipler bu gizemi çözmek için 2 bin 100 rakımdaki girişten halatlarla mağaraya iniyor. Haritası çıkarılıyor, bitki ve hayvan popülasyonu araştırmaları yapılıyor. Geçen ağustos ayında kesif çalışmalarında yerin 1274 metre altında göller bulunmuştu.

DW,DHA/BÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?