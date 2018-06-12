 Moody′s′den TCMB′nin bağımsızlığı için uyarı | EKONOMİ | DW | 12.07.2018

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EKONOMİ

Moody's'den TCMB'nin bağımsızlığı için uyarı

Kredi derecelendirme şirketi Moody's TCMB'nin bağımsızlığını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Maliye Bakanı Albayrak TCMB'nin spekülasyonlara konu yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

USA Logo Rating-Agentur Moody's (Getty Images/AFP/E. Dunand)

Kredi derecelendirme şirketi Moody's müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığından endişe duyulduğunu" belirtti. Şirket Para Politikası Kurulu üyelerinin cumhurbaşkanı tarafından belirleneceğine ve Merkez Bankası Başkanı'nı atama yetkisinin de cumhurbaşkanına geçtiğine vurgu yaptı.

Moody's TCMB'nin çalışmalarını zorlaştırıcı kararların Türkiye'nin kredi notunu negatif yönde etkileyeceği uyarısında bulundu.

TCMB'nin yönetimiyle ilgili değişikliklerin Banka'nın para politikasını sıkılaştırma azminin önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğine işaret ettiğini belirten Moody's, "Merkez Bankası'nın Türkiye ekonomisi ve finansal sisteminde büyüyen dengesizlikleri gidermedeki rolünün önemi dikkate alındığında Banka'nın etkinliğini zayıflatıcı adımlar kredi notunu olumsuz etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Kredi derecelendirme şirketi, TCMB ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlığını kısıtlayacak girişimlere dair bir algı oluşmasının yatırımcının endişelerini arttıracağı uyarısında bulundu. Moody's yeni hükümetin izleyeceği ekonomi politikalarının açıklık kazanmadığına da bülteninde yer verdi.

Ankara Erdogan Zeremonie Vereidigung Präsident Vorstellung Kabinett

Berat Albayrak

Albayrak'tan açıklama

Yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise özel sektör ve yatırımcılarla koordineli işbirliği yaparak "enflasyonun tek haneye inmesini sağlayacaklarını" söyledi.

Enflasyonla mücadelede bütün yükün para politikası üzerinde kalmayacağına vurgu yapan Albayrak para ve maliye politikaları arasındaki koordinasyonu sürekli kılacaklarını ve fiyat istikrarını tehdit edici yapısal unsurlara ilişkin bir eylem planı hazırlayacaklarını duyurdu.

Bakan fiyat istikrarının sağlanması ve para politikasının etkinliğinin belirlenmesinde sorumlu aktör olan TCMB'nin bağımsız bir kurum olarak, ekonomik realiteler ve piyasa şartları ne gerektiriyorsa onu yapacağını söyledi.

Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmasının spekülasyonlara konu edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve hareket alanını genişletmek suretiyle TCMB'yi hiç olmadığı kadar etkin kılacaklarını" sözlerine ekledi.

DW, rtr/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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