Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3'e düşürdü. Artan ödemeler dengesi baskıları ve döviz rezervlerinde düşüş riskine dikkat çeken Moody’s göre enflasyonun yüksek seyri devam edecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Cuma gecesi Türkiye'nin kredi notunu, artan ödemeler dengesi baskıları ve ülkenin döviz rezervlerinde daha fazla düşüş riskini gerekçe göstererek bir kademe düşürerek "B2 "den "B3 "e indirdi.

Kuruluş yaptığı açıklamada, "Cari işlemler açığı muhtemelen daha önceki beklentileri büyük bir farkla aşacak ve küresel olarak finansal koşulların sıkılaştığı bir dönemde dış finansman ihtiyaçlarını artıracak" dedi.

Moody's, ülkenin ödemeler dengesi üzerinde artan baskılara ve "yetkililerin para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz kurunu eski haline getirmek ve döviz rezervlerini arttırmak amacıyla giderek daha fazla alışılmışın dışında yöntemlere başvurmak zorunda kalması”na dikkat çekti.

Moody's enflasyona dikkat çekti

Moody's'e göre, ülkenin dış pozisyonu "özellikle enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle beklenenden daha fazla baskı altında. Bu da zaten yüksek olan enflasyonu yukarı itiyor ve dış finansman ihtiyacını artırıyor."

Döviz rezervlerindeki düşüşlerin bir başka baskı noktası olduğunu belirten Moody's, ayrıca Temmuz ayında yüzde 79,6'ya yükselen enflasyona da atıfta bulunarak şu anda dünya genelinde rapor edilen en yüksek seviyeler arasında yer aldığını belirtti. Türk lirasında bu yıl yaşanan yüzde 30 değer kaybına dikkat çeken kuruluş, para biriminin baskı altında kalmaya devam ettiğini belirterek bu durumun da önümüzdeki aylarda yüksek enflasyonun devam edeceğine işaret ettiğini kaydetti. Moody's'in son tahminlerine göre enflasyon yıl sonunda yüzde 70'e yakın seyretmeye devam edecek.

Moody's açıklamasında "Enflasyon son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırma konusundaki isteksizliğinin de etkisiyle önümüzdeki aylarda muhtemelen daha da yükselecektir” ifadeleri yer aldı.

Ancak Moody's'e göre giderek karmaşıklaşan düzenleyici ve makro ihtiyati tedbirlerin makroekonomik istikrarı bir ölçüde yeniden tesis etmede etkili olması ve enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde düşürmeye yardımcı olması pek olası değil.

Moody's bu yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl kademeli bir ekonomik yavaşlama bekliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu 2022 ve 2023 yılları için sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 2 reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi öngörüyor.

Moody's, B3 seviyesindeki risklerin dengeli olduğu görüşünü yansıtacak şekilde ülkeye ilişkin görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.

DW / SSB, HT