Moody's Türk bankalarının sorunlu kredilerinde artış bekliyor

ABD merkezli kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türk bankalarının sorunlu kredilerinde artış yaşanacağı uyarısında bulundu.

Şirketin açıklamasında, Türk bankalarındaki sorunlu kredi oranının, Mayıs ayındaki yüzde 2.9'luk orana kıyasla, önümüzdeki 12 ile 18 ayda yüzde 4'ün üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Türkiye'de ticari bankaların sorunlu kredi oranı Mayıs ayında yüzde 2,9 olmuştu.

Moody's ayrıca sorunlu kredi artışının Türk bankalarının kredi notu açısından negatif etki yapacağını belirtti. Kuruluş, sorunlu kredilerdeki sürekli ve yüksek oranlı artışın bankaların varlık kalitesini düşüreceğini ve daha kapsamlı kayıp kredi önlemlerini gerekli kılacağını savundu.

TCMB uyarısı

Kredi derecelendirme şirketi Moody's geçen hafta da müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, Türkiye'deki yeni hükümet sisteminde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Para Politikası Kurulu üyelerinin cumhurbaşkanı tarafından belirleneceğine ve Merkez Bankası Başkanı'nı atama yetkisinin de Cumhurbaşkanı'na geçtiğine dikkat çeken Moody's, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığından endişe duyulduğunu" belirtmişti. Moody's, Merkez Bankası'nın çalışmalarını zorlaştırıcı kararların Türkiye'nin kredi notunu negatif yönde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmasının spekülasyonlara konu edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve hareket alanını genişletmek suretiyle TCMB'yi hiç olmadığı kadar etkin kılacaklarını" söylemişti.

DW,rtr/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe