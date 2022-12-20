  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Türkei Marineübung Sea Wolf 2019
Fotoğraf: picture-alliance/AA/S. Oktay
PolitikaTürkiye

Montrö Bildirisi davası: 103 emekli amiral beraat etti

2 saat önce

Montrö Sözleşmesi açıklamaları nedeniyle yargılanan 103 emekli amiral beraat etti. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığına hükmetti.

https://p.dw.com/p/4LDPD

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla" suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

103 emekli amiral, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından iptali tartışması sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin dahi feshedilebileceğini belirtmesi üzerine 4 Nisan 2021'de ortak açıklamaya  imza atmıştı.

Hükümet üyelerinin yanı sıra Yargıtay ve Danıştay'ın da "taraf" olarak tepki gösterdiği açıklamaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı.  Gözaltına alınan 14 emekli amiral, 8 günlük gözaltı sürecinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sonucunda savcılık, 103 emekli amiral hakkında "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" iddiasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Bu süreçte iki emekli amiral yaşamını yitirmişti.

Bildiride ne denildi?

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili 4 Nisan'da bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Tuğamiral Sarı'nın tarikat evindeki görüntülerine ilişkin de "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılan bildiri, hükümet tarafından "darbe çağrışımı" olarak değerlendirilmişti.

Bildiri sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösterdiği iddia olunan 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, yaşları 70'in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrılmıştı.

14 emekli amiral adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, daha sonra emekli amirallerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletilerek 6 emekli amiral daha ifadeye çağrılmıştı. Ankara emniyetindeki ifadelerinin ardından bu 6 kişi de sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

DW/TY,BÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Baba-oğul gibiyiz

Politika5 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

9 Kasım 2011'de Van'da meydana gelen depremde Bayram Otel'in yıkılması sonucu 24 kişi yaşamını yitirmişti

Yargıda cezasızlık: Van Bayram Otel davası

Yargıda cezasızlık: Van Bayram Otel davası

Hukuk ve Adalet19 saat önce

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Politika20 saat önce
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi.

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

Doğa ve Çevre21 saat önce
Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

Politika19 Aralık 2022
İran'da ikinci idamın ardından Tebriz Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenlendi

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İnsan Hakları18 Aralık 2022
Yolsuzluğun önlenebilmesi için basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanıyor

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Yolsuzluk18 Aralık 2022
Ana sayfaya dön