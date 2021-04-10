 Montrö bildirisi: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi | TÜRKİYE | DW | 12.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Montrö bildirisi: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

"Montrö bildirisi" yayınlayan 104 emekli amiralden 14'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

default

Emekli 104 amiralin "Montrö bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 emekli amiralin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiral hakkında 4 Nisan'da "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da dört gün uzatılmıştı. İfade vermeleri için tebligat yapılan dört emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti.

"Darbe çağrışımı" tartışması

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili 4 Nisan'da bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Tuğamiral Sarı'nın tarikat evindeki görüntülerine ilişkin de "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılan bildiri, hükümet tarafından "darbe çağrışımı" olarak değerlendirilmişti.

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Gürdeniz: "Bu noktaya gelineceğini asla düşünmedi”

104 amiralin Montrö açıklamasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasında “Mavi Vatan” doktrinini ilk ortaya atan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de bulunuyor. Gürdeniz’in eşi ve avukatı DW Türkçe’ye konuştu.  

Putin'den Montrö Sözleşmesi vurgusu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Putin’in Erdoğan’a, Montrö Sözleşmesi’nin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.  

Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı

Montrö bildirisine imza atan emekli amiraller hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.  

Erdoğan Montrö bildirisinden ötürü CHP'yi suçladı

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’ye yüklenen Erdoğan Montrö bildirisinden ötürü CHP'yi suçladı. Erdoğan "Bu amiraller talimatı kendi başkomutanları olan Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar" dedi.  

Benzer içerik

Türkei Marineübung Sea Wolf 2019

Gözaltındaki emekli amirallerin ifadeleri 10.04.2021

"103 amiralden Montrö bildirisi" başlıklı bildiriye imza atan gözaltındaki 10 emekli amiral ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmalarını talep etti.

Türkei Marineübung Sea Wolf 2019

Emekli amirallerden Montrö ve tarikat bildirisi 04.04.2021

TSK’dan emekli 103 amiral, Montrö Sözleşmesinden çıkılabileceği tartışmaları ile bir tuğamiralin sarık ve cübbeli fotoğraflarına yönelik bildiri yayımladı. Savcılık bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.

Türkei Weltenergiekongress 2016 in Istanbul - Putin und Erdogan

Putin'den Montrö Sözleşmesi vurgusu 09.04.2021

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Putin’in Erdoğan’a, Montrö Sözleşmesi’nin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.