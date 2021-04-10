Montrö bildirisi: 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Emekli 104 amiralin "Montrö bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 emekli amiralin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiral hakkında 4 Nisan'da "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da dört gün uzatılmıştı. İfade vermeleri için tebligat yapılan dört emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti.

"Darbe çağrışımı" tartışması

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili 4 Nisan'da bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Tuğamiral Sarı'nın tarikat evindeki görüntülerine ilişkin de "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılan bildiri, hükümet tarafından "darbe çağrışımı" olarak değerlendirilmişti.

DW/CÖ,BÖ

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