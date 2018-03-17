 Moldova′da kesin seçim galibi çıkmadı | AVRUPA | DW | 25.02.2019

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AVRUPA

Moldova'da kesin seçim galibi çıkmadı

Moldova'daki meclis yenileme seçimlerinde iki büyük parti başa baş sonuç elde etti. Moldova Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Republik Moldau Parlamentswahlen 2019 | Stimmenauszählung in Chisinau (Reuters/V. Culiomza)

Avrupa Birliği (AB) ve Rusya’nın güvenini kazanmaya çalıştıkları eski Sovyet Cumhuriyeti Moldova’daki genel seçimlerde Batı yanlısı Demokratlarla muhalefetteki Sosyalistler neredeyse aynı oy oranına ulaştı. Sosyalistleri destekleyen ve Moldova’nın en popüler politikacısı olan Devlet Daşkanı İgor Dodon seçim sonucunu başarı olarak nitelendirdi. Zengin işadamı Vladimir Plahotniuc’un iktidardaki Demokrat Partisi ise oy kaybetti. Fakir Moldova’nın en zengin işadamı ve en nüfuzlu politikacısı sayılan Plahotniuc Rusya tarafından kirli işler çevirmekle itham ediliyor.

Republik Moldau Parlamentswahlen 2019 | Vladimir Plahotniuc (Imago/Le Pictorium/S. Souicix)

Fakir Moldova’nın en zengin kişisi: Vladimir Plahotniuc

Kişinev’deki yüksek seçim komisyonu iki büyük partinin oy oranlarının yüzde 30 civarında olduğunu ve Sosyalistlerin oylamayı az farkla önde götürdüğünü açıkladı. 3 milyon 270 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Moldova’daki seçime katılma oranı yüzde 50’nin altında kaldı.

Hükümet kurmak zorlaştı

Moldova’nın karşı karşıya bulunduğu sorunların başında yolsuzluk geliyor. Nüfusun oldukça büyük bir bölümü geçimini sağlayabilmek için Rusya ve AB ülkelerinde çalışıyor. "Nüfusun kan kaybetmesi” cumartesi günü başkent Kişinev’de düzenlenen sessiz yürüyüşle protesto edilmişti.

Republik Moldau Parlamentswahlen 2019 (DW/Elena Covalenco)

Moldova’nın en popüler politikacısı olan Devlet Daşkanı İgor Dodon

Oylama sırasında manipülasyon teşebbüsünde bulunulduğuna dair çok sayıda ihbar yapıldı. Her iki parti de rakibini Transdinyester bölgesinde oy satın almaya çalışmakla suçladı. Seçim gözlemcileri tarafından da oy sandıklarında yığılma olduğu ve Transdinyesterli seçmenlerin otobüslerle sınır ötesinden seçim lokallerine taşındığı bildirildi.

Moldova medyası seçimden sonra Demokrat ve Sosyalist partiler arasında koalisyon kurulması ihtimalinin de bulunduğunu bildirdi. Bunun için önemli ticari ortak sayılan Rusya ile işbirliğinden yana olan Sosyalist Parti ile ülkenin AB ve NATO üyesi olmasını isteyen politikacıların anlaşması gerekiyor. Yeni seçim yasasına göre siyasi partiler oylamada aday listesi dışında doğrudan aday da gösterebiliyor. 101 üyeli Moldova parlamentosu seçimlerine 14 siyasi parti ile 46 partiden oluşan seçim ittifakı katıldı.

DW, dpa/AG,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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