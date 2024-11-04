Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu yeniden seçildi

Moldova'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu yeniden seçildi. Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Sandu kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 55,41'ini alarak Rusya yanlısı rakibi Alexandr Stoianoglu'yu geride bıraktı. Gagavuz Türklerinden Stoianoglu'nun oyları ise yüzde 44,59 düzeyinde kaldı.

20 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna kıyasla seçime katılım oranı artarak, yüzde 54 olarak kaydedildi.

Sandu, AB reformlarını sürdürmeyi hedefliyor

Seçim sonuçlarını "Demokrasi dersi" olarak nitelendiren Sandu, "Moldova, sen kazandın. Özgürlük, hakikat ve adalet kazandı" şeklinde konuştu.

52 yaşındaki Sandu, Moldova halkına hitaben Rusça yaptığı konuşmada, kendisine oy vermeyenler de dahil herkesin cumhurbaşkanı olacağını söyleyerek, "Birliğe ihtiyacımız var" dedi.

Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) adayı olarak seçime giren Sandu, ikinci görev döneminde Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik için ülkede reformları sürdürmeyi hedefliyor. Sandu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında AB'ye tam üyelik başvurusunda bulunmuş, yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir tarım ülkesi olan Moldova, Haziran 2022'de aday ülke ilan edilmişti. Ülkede yaz aylarında yapılacak genel seçimlerde de Sandu'nun parlamentoda çoğunluğu sağlaması, AB reformlarını sürdürebilmesi açısından önem taşıyor.

Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden Moldova'da yapılan seçim ülkenin yönünün belirlenmesi açısından da önemli olarak değerlendiriliyordu.

Rusya'nın müdahalesi iddiaları

20 Ekim'de yapılan ilk tur sonrasında Rusya'nın seçimleri etkileme girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Kremlin ise bu iddiaları reddederek, kanıt sunulmasını istemişti. Moldovalı yetkililer, Pazar günü yapılan seçim sırasında da "Saldırılar, provokasyonlar ve istikrarsızlaştırma girişimleri" olduğunu bildirdi.

Polis, Moskova yönetiminin Rusya'da yaşayan Moldovalıları Belarus, Azerbaycan ve Türkiye'deki Moldova temsilciliklerine götürerek oy kullanmalarını sağladığı şüphesiyle soruşturma başlattı. Bunun yanı sıra ülke dışındaki seçim merkezlerinde sahte bomba ihbarları yapıldığı ve siber saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Seçim öncesinde de Sandu'nun ekibi Rusya'nın olası müdahalesine karşı seçmeni uyarmış, sosyal medya üzerinden ve ev ziyaretleri ile yürütülen kampanyalarla oyların satın alınması engellenmeye çalışılmıştı. Polis ve gözlemciler, ilk tur seçimde oyların satın alındığını aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'inin üzerinde oy alamaması üzerine seçim ikinci tura kalmıştı. Sandu, oyların yüzde 42,5'unu almıştı. Stoianoglu'nun oy oranı ise beklentilerin üzerinde olmuş, seçmenin yüzde 26'sı Gagavuz adaya oy vermişti. Stoianoglu, seçimin ikinci turunda Rusya yanlısı sosyalistlerin yanı sıra ilk turda başarılı olamayan adayların desteğini aldı. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılan AB'ye katılım için anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandumda ise AB yanlıları kıl payı kazanmış, seçmenin yüzde 50,46'sı "evet," yüzde 49,54'ü "hayır" oyu vermişti.

AFP, dpa/JD, TY

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