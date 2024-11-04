Moldova seçimi: Avrupa ve ABD rahat bir nefes aldı

Moldova'da yapılan seçimi Avrupa yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun kazanması Batı ülkelerinde memnuniyetle karşılandı.

52 yaşındaki Cumhurbaşkanı Sandu, Pazar günü yapılan seçimin ikinci turunda oyların yaklaşık yüzde 55'ini alarak Rusya yanlısı rakibi Alexandr Stoianoglu'yu geride bıraktı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X hesabından yaptığı paylaşımda Sandu'yu yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek "Sandu Moldova Cumhuriyeti'ni zor zamanlarda güvenli bir şekilde yöneterek ülkesinin Avrupa rotasını belirledi" ifadelerini kullandı. Scholz mesajının devamında Moldova'nın yanında olduklarını da sözlerine ekledi:

Almanya'dan seçime müdahale girişimi eleştirisi

Alman hükümeti, Almanya'da ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye diğer ülkelerde yaşayan Moldova vatandaşlarının oy vermesinin engellemesi girişimlerini de eleştirdi.

Sandu'nun seçilmesinde yurt dışında kullanılan oyların etkili olduğu, yurt dışında kullanılan yaklaşık 326 bin oyun 270 bininin Sandu'ya gittiği belirtiliyor. Seçimin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunda da Moldovalı yetkililer, Rusya'nın seçime müdahale girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Berlin, Frankfurt ve Kaiserslautern ile diğer AB ülkelerindeki seçim merkezlerine yönelik sahte bomba ihbarları yapılmasına tepki gösterdi. Fischer, bu ihbarların yurt dışında yaşayan Moldovalıları seçme hakkından mahrum bırakmak için "ilgili taraflarca koordine edildiğinin açık" olduğunu söyledi. "Bunun kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Fischer, bu suçlamanın kime yönelik olduğunu belirtmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklaması öncesinde Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Sandu'yu "yürekten kutladığını" dile getirerek seçimlere müdahale girişimine tepki gösterdi. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Almanya'da bile olan oy satın alma, seçim öncesinde manipülasyon ve Moldova seçim merkezlerine yönelik bomba tehditleri Avrupa demokrasisinin kalbini hedef alıyor" diyen Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hiçbir şeyden çekinmediğini ifade etti:

Almanya Dışişleri Bakanı, Moldova'daki seçimlerde halkın kararını verdiğine de işaret ederek, "Çoğunluğu kararlılıkla AB yolunda ilerlemek istiyor" dedi.

2020 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sandu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında Moldova'nın AB'ye tam üyeliği için başvuruda bulunmuştu. 2022 yılında aday ülke statüsü verilen Moldova ile Haziran 2024'te de üyelik müzakereleri başlamıştı. Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden Moldova'da yapılan seçim, ülkenin gelecekteki yönünün Brüksel mi, Moskova mı olacağının belirlenmesi açısından da önemli olarak değerlendiriliyordu.

"Moldovalılar Avrupa yönünde gelecek için kararlılıklarını gösterdi"

Yaklaşık 2,6 milyon nüfuslu ülkede Sandu'nun yeniden seçilmesi Brüksel'de de memnuniyetle karşılandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yaptığı paylaşım ile Sandu'yu seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, "Moldova ve halkı için Avrupa yönünde bir geleceğe doğru sizinle birlikte çalışmaya devam etmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de X'teki paylaşımında Sandu'yu tebrik ederek, Rusya'nın olası müdahalesine ilişkin olarak "Moldovalılar, demokrasiyi baltalayacak hibrit girişimlere rağmen Avrupa yönünde bir gelecek kurma kararlılıklarını bir kez daha gösterdi" ifadelerine yer verdi.

Biden: Rusya başarısız oldu

ABD Başkanı Joe Biden da Sandu'yu yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti. Rusya'nın Moldova'daki seçimlere müdahale girişimine atıfta bulunan Biden, "Rusya aylar boyunca Moldova'nın demokratik kurumlarını ve seçim süreçlerini baltalamaya çalıştı. Ancak Rusya başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Biden yaptığı yazılı açıklamada, Moldova halkının kendi geleceğini belirlemek için demokratik hakkını kullandığını ve Avrupa'daki demokrasilerle uyumlu bir yolu izlemeyi seçtiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova'daki seçim sonucunu "Demokrasi her türlü müdahale ve her türlü manevraya karşı zafer kazandı" sözleriyle değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Sandu'yu tebrik ederek, Moldovalıların "Ekonomik büyüme ve sosyal istikrar yönünde karar verdiklerini" söyledi. Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana, Ukrayna ve Romanya ile komşu olan Moldova'da birçok kişi Rusya'nın Moldova'ya da saldırmasından kaygı duyuyor.

AFP,DW / JD,ET

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