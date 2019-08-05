Modi Keşmirlilere seçim, para ve turist vaat etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün bölgenin "Pakistan destekli terör ve ayrılıkçılıktan" arındırılması için kaldırıldığını, yeni dönemde ise bölgenin refah düzeyinin artacağını savundu.

Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılması kararı hakkında açıklama yapan Modi, yakın bir gelecekte bölgede seçimlerin yapılmasını hedeflediklerini aktararak, "Dostlarım, Cammu Keşmir'i terör ve ayrılıkçılıktan arındıracağımıza inancım tam" diye konuştu.

Modi'nin kararı Hindistan'da kutlandı.

Pakistan'ı suçladı, refah vaat etti

Pakistan’ı Keşmir’in özel statüsünü Hindistan’a karşı bir silah olarak kullanmakla suçlayan Modi, bu statünün "terör, ayrılıkçılık, kayırmacılık ve büyük yolsuzluk" dışında bir şey getirmediğini aktardı.

Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddenin iptal edimesini "tarihi" olarak nitelendiren Modi, bölge için yeni bir dönemin başladığını savundu.

Narendra Modi, bölgenin yeni yatırımlar ve turistler için çekim merkezi haline geleceğini, yeni altyapı projeleriyle de istihdam ve refah düzeyinin artacağını kaydetti.

"Fırtına öncesi sessizlik"

Hindistan Başbakanı Modi’nin bu mesajlarının, günlerdir dünya ile irtibatı kesilerek tecrit altında tutulan Cammu Keşmir halkına henüz ulaşmamış olabileceği belirtiliyor. İnternet, sabit ve mobil telefon hatlarının kesildiği Keşmir’de olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı, on binlerce güvenlik gücünün devriye gezdiği bildiriliyor. 500 kişinin gözaltına alındığı, güvenlik güçlerinin basının bölgeden ayrılması için baskı yaptığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Srinagar sakinlerinden Metraj Ahmed, sokakların bomboş olduğunu, insanların ev hapsinde tutulduklarını anlatırken, "fırtına öncesi sessizlik" endişesi taşıdığını anlatıyor.

Pakistan tepkili

Dikkatler, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü iptal etmesini "illegal işgali sağlamlaştırmayı hedefleyen tek taraflı karar" diyerek sert tepki gösteren Pakistan'a çevrildi.

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü iptal etmesi, Pakistan'da tepki topladı.

Hindistan’dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini isteyen Pakistan’ın Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi askeri değil, hukuki ve siyasi seçeneklere odaklandıklarını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal ise Cammu Keşmir'i "dünyanın en büyük hapishanesi" haline getirmekle suçladığı Hindistan’ın özel statünün kaldırması kararını Uluslararası Adalet Divanı’na götürmeyi değerlendirdiklerini duyurdu.

BM'den itidal çağrısı

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunurken, tarafların bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Guterres açıklamasında, "Bu sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir" ifadelerine yer verdi.

Reuters, AFP/ DA, AÜ

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