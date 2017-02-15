Moderna patent haklarından feragat ediyor

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ABD'li aşı üreticisi Moderna, 92 ülkede patent haklarından feragat edeceğini açıkladı. Şirket, bu adımla özellikle Afrika'da kullanılmak üzere mRNA aşısı üretmeyi hedefliyor.
ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) aşı üreticisi Moderna, düşük ve orta gelirli 92 ülkede patent haklarından süresiz olarak feragat ettiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu ülkelerde patent haklarının "hiçbir zaman" talep edilmeyeceği, ancak bunun için aşıların sadece bu ülkelerde uygulanmak üzere üretilmesi koşulu getirildiği bildirildi.
Alman ekonomi dergisi Wirtschaftswoche daha önce şirketin patent feragat planlarıyla ilgili bir haber yayımlamış, karardan uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin Covax programı dahilindeki ülkelerin yararlanacağını kaydetmişti. Dergiye konuşan Moderna Başkanı Stephen Hoge, şirketin lisans gelirlerinden de feragat edeceğini belirtmişti.
Moderna'dan dün yapılan açıklamada da mRNA aşılarının Kenya'da üretim, dolum ve ambalajlama işlemleri için Kenya hükümetiyle bir niyet anlaşması imzalandığı bildirilmişti. Şirket, Afrika kıtasında yılda 500 milyon doz aşı üretimi için 500 milyon dolara varan yatırım yapmak istiyor.
dpa / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Moderna CEO’su Stephane Bancel mevcut korona aşılarının Omicron varyantına karşı daha az etkili olabileceğini söyledi. Omicron varyantı ise dünya genelinde yayılmaya devam ediyor; varyant üç ülkede daha tespit edildi.
Avrupa Birliği ülkelerinin Afrika'ya bağışladıkları korona aşısından çok daha fazlasını, tarihi geçtiği için çöpe attığı öğrenildi. Bağışlanan aşı miktarı 30 milyon, Şubat sonu itibarıyla çöpe atılacak aşı 55 milyon doz.
Koronavirüse karşı mRNA bazlı aşı üreticileri Biontech ve Moderna, yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı ayrı bir aşının gerekli olup olmadığını ortaya çıkaracak çalışmalara başladı.