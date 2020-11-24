 Moderna ABD ve AB′de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor | DÜNYA | DW | 30.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Moderna ABD ve AB'de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Moderna koronavirüs aşı adayının onayı için ABD ve Avrupa'da için acil ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Şirketin hedefi 2020 sonuna dek ABD’de 20 milyon aşıyı piyasaya sürmek.

USA Moderna Tests von Corona-Impfstoff

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşı adayının, yapılan tüm testlerde olumlu sonuç vermesinin ardından acil ruhsat başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu aşıyı geliştiren ekibin başı olan Moderna Klinik Araştırmalar Yöneticisi Tal Zaks, "Son derece etkili olduğuna inandığımız bir aşı geliştirdiğimize inanıyoruz. Elimizde artık bunu kanıtlayacak veriler mevcut" dedi.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Zaks, "Pandemide yaşanacak dönüm noktasında önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, ruhsat başvurusu için girdiği testlerde, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,1 oranında etkili olduğu,  aşının hastalığın ağır bir hal almasını engellediği ve ciddi anlamda yan etkileri olmadığı sonucuna ulaşılmıştı.

Böylece Moderna'nın ürettiği aşı, ABD'de acil ruhsat alan ikinci ilaç olabilir. Alman BioNTech ile Amerikan Pfizer ortaklığında üretilen koronavirüs aşısı için 20 Kasım'da yapılan ruhsat başvurusuna, aralık ayı ortasına kadar olumlu bir yanıt gelmesi bekleniyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi‘nin (FDA) aşılarla ilgili danışma kurulunun 10 Aralık‘ta toplanarak BioNTech ve Pfizer'ın ürettiği aşının araştırma sonuçlarını gözden geçireceği ve bir tavsiye kararı alacağı belirtiliyor. Aynı komisyon, bir hafta sonra, 17 Aralık'ta da Moderna'nın aşısı için bir araya gelecek.

Avrupa'da da, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) her iki aşı için hızlandırılmış ruhsat süreçleri devam ediyor. Moderna'nın pazartesi günü EMA'ya ayrıca, Avrupa ilaç pazarına şartlı giriş izni veren ruhsat için başvuruda bulunacağı bildirildi.

Video izle 03:11

Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

İki aşı da gerekli kriterlere sahip

Gerek BioNTech-Pfizer ortaklığında, gerekse Moderna tarafından geliştirilen aşı, FDA'in olası bir ruhsat için şart koştuğu asgari yüzde 50 etkili olma şartını fazlasıyla yerine getirmiş durumda. Moderna aşısı nihai testlerde yüzde 94,1 etkili olurken, BioNTech-Pfizer aşısının aynı testlerde yüzde 95 etkili olduğu tespit edildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Moderna arasında 160 milyon aşının alımına dair anlaşma imzalanmış durumda. ABD de, yine Moderna ile 1,5 milyar dolar değerinde 100 milyon aşı için anlaşmayı imzaladı. Şirket, 2020 yılı bitmeden ABD'de 20 milyon aşıyı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2010 yılında kurulan ve geçen ilkbahar mevisiminde koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarına başlayan şirketin piyasada henüz başka bir ürünü bulunmuyor.

Reuters / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BioNTech'in geliştirdiği aşı ABD'de de onay bekliyor

BioNTech ile Pfizer şirketlerinin ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının son analizleri, aşının Covid-19’a karşı yüzde 95 koruma sağladığını ortaya koydu. Böylece aşının ABD’de ruhsat alması önünde engel kalmadı.  

AB Komisyonu Moderna ile anlaştı

AB Komisyonu koronavirüs aşısına onay almaya hazırlanan ABD'li Moderna şirketi ile 160 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda anlaşma sağladı.  

Benzer içerik

USA Coronavirus Impfstoff-Test

AB Komisyonu Moderna ile anlaştı 24.11.2020

AB Komisyonu koronavirüs aşısına onay almaya hazırlanan ABD'li Moderna şirketi ile 160 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda anlaşma sağladı.

Teaser Picture COVID-19 vaccine tracker

Beş soruda aşı ile ilgili merak edilenler 22.11.2020

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar COVID-19 hastalığına karşı güvenli ve etkili aşılar geliştirmeye çalışıyor. Peki, çalışmalar hangi aşamada?

Corona Impfstoff l Pfizer und BioNTech - Biotechnologie

BioNTech'in geliştirdiği aşı ABD'de de onay bekliyor 18.11.2020

BioNTech ile Pfizer şirketlerinin ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının son analizleri, aşının Covid-19’a karşı yüzde 95 koruma sağladığını ortaya koydu. Böylece aşının ABD’de ruhsat alması önünde engel kalmadı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

DSÖ: Koronavirüs, sıtma ile mücadelemizi engelliyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 Sıtma Raporu’na göre koronavirüs salgını, sıtmaya karşı verilen küresel mücadeleyi kötü etkiliyor. Raporda, 2019'da dünyada 409 bin kişi nin sıtmadan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  