Moda tasarımcısı Vivienne Westwood hayatını kaybetti

İngiliz moda tasarımcısı Vivienne Westwood 81 yaşında Londra'da hayatını kaybetti. Westwood'un sahip olduğu moda evi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "huzur içinde ve ailesinin yanında" yaşamını yitirdiği belirtildi.

Moda dünyasında kuralları yıkan, farklılık yaratan tasarımları ile adını duyuran Westwood, 1970'lerin punk akımı ile modayı birleştirmişti.

Hayatının sonuna kadar siyasi faaliyetlerde bulunan Westwood, son yıllarda çevre ve iklim koruma konularında aktifti. Westwood ile birlikte son ana kadar çalıştıklarını belirten tasarımcı eşi Andreas Kronthaler, çalışmalarına devam edebilmesi için Vivien Westwood'un çok destek olduğunu ifade ederek, teşekkür etti.

"Modanın devrimci ve isyancı gücü"

Westwood'un ölümü siyaset, sanat ve moda dünyasında üzüntüyle karşılandı. Londra'daki sanat ve tasarım müzesi Victoria ve Albert Müzesi, Westwood'u "modanın devrimci ve isyancı gücü" olarak nitelendirdi. İngiliz Kültür Bakanı Michelle Donelan da "olağanüstü bir kişilik" olarak tanımladığı Westwood'un punk tarzı ile 1970'lerde yeni bir stil yarattığını hatırlattı. Donelan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Westwood hayatı boyunca "kendi değerlerine bağlı kaldı" dedi.

Vivienne Westwood, 2019 yılında Avrupa Kültür Ödülleri töreninde Fotoğraf: Getty Images/AFP/APA/H. Pfarrhofer

1941 yılında Kuzey İngiltere'de dünyaya gelen Westwood, gençlik yıllarında ilk elbiselerini dikti. Başladığı moda tasarımı eğitimini yarım bırakarak öğretmenlik yapmaya başladı. Punk müzik grubu Sex Pistols'un menajerliğini yapan Malcolm McLaren ile birlikteliği hayatında bir dönüm noktası oldu. Westwood ve McLaren birlikte Londra'da "Sex" adını verdikleri bir butik açtı. Westwood, 1981 yılında efsanevi "Korsan Koleksiyonu" (Pirat Collection) adlı defilesi ile moda dünyasına adını yazdırdı.

Siyasi olarak da aktif olan Westwood, keyfi tutuklamalara ve nükleer silahlara karşı faaliyetlere katılıyordu. Çevre örgütü Greenpeace'e destek veren Westwood, cezaevinde bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için de mücadele vermişti.

AFP, dpa/JD, BK