MO: Moria gibi koşullar bir daha asla varolmamalı

Stuttgarter Zeitung sığınmacılara yardım konusunu ele almış ve sorunun temeline inilmesi gerektiğinin altını çizmiş.

"Sosyal Demokrat Parti (SPD) hızlı bir şekilde yardım ederek insanları Moria'dan Almanya'ya getirmek istiyor. Birlik, yerinde yardım ve Avrupa çapında çözümde ısrar ediyor. Bunlardan biri diğerinin yapılmasını engellemiyor. Avrupa'ya göçü yönlendirmek gelecek onyıllar boyunca devam edecek bir vazife. Bu, farklı eğilimleri birleştirmeli. Her felaket sonrası tekrar tatışılması gerekli olmayan insani dayanışmanın yanında AB’nin dış sınırlarında etkili yapılanma, insan kaçakçılarına karşı sert önlemler ve kaçışın nedenleriyle mücadele etmek gerekiyor.”

Rhein-Neckar-Zeitung bir an önce yardım yapılması çağrısında bulunuyor.

"Midilli’de 12 bin kişinin acınası şartlar altında yaşaması tolere edilemez. Ancak şimdi bu sefil barınaklar yanmasına rağmen halen ayak sürümek alaycılık. Her ülkenin katkıda bulunacağı Avrupa genelinde adil bir çözüm güzel olurdu. Ama tamamen ütopik. İki yıl önce çok tartışılan 'sığınmacı uzlaşması' uygulandı mı? Hayır. Yoksa bugün bunları tartışıyor olmazdık. Anayasa'da belirgin bir şekilde 'İnsan haysiyeti dokunulmazdır' deniyor. Bunu ciddiye alan, Avrupalı ortakların hepsinin katılmasını beklemez. Ve sığınmacı grupları arasında ayrım yapmaz. Ancak yardım eder. Şimdi.”

Märkische Oderzeitung yorumunda Almanya’nın sığınmacıların beklentilerini karşılayamayabilecğeini belirtiyor.

“Binlerce sığınmacıda almaya açık olunması umutları güçlendiriyor. Ancak Almanya bu beklentileri karşılayamayabilir. Çünkü burada bir sığınmacı başvurusu yapmaları gerekecek ve hepsi kalamayabilir. Federal hükümetin taahhüdü ebeveynleri olmayan çocuklar ve aileleri kapsıyor ve en fazla ihtiyacı olanlara odaklanıyor. Bu gruplar sığınmacı sayısının kontrolsüz bir şekilde artacağından korkanlara yöneltilmeli. Ve 2015'te ülkeye gelen sığınmacıların çoğunluğunun genç erkek sığınmacılar olmasından doğan sorunlar hesaba katılmalı. Rakam tartışması uzun vadede daha önemli olan bir sorunun üstünü kapatmamalı. O da Moria gibi koşulların bir daha asla varolmaması gerektiği.”

DW/SSB, TY

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