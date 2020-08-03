MM: "Tatilden dönenler hediyelik olarak koronavirüs getiriyor"

Berlin'de geçen hafta sonu korona tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriler ve yaz tatilinden dönenlerin koronavirüsün yayılmasında rol oynaması Alman basınında öne çıkıyor.

Nürnberger Nachrichten gazetesinde yer alan yorum şöyle:

"Almanya'da kimse toplanma özgürlüğünün yitirilmesinden endişelenmemeli. İdari mahkemelerin ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hükümler ortaya çok açık bir resim koydu. Şüpheli durumlarda protestocuların lehine karar verildi. Son derece problemli olan aşırı sağcı gösterilere mahkemeler tarafından izin veriliyor. Buna tahammül etmek zorundayız. Ayrıca izin verilen ve çok etkili bir panzehir de var: Karşı gösteriler yapmak. Geçmişte Nürnberg'de bunun bir örneği yaşandı. Toplumun esas çoğunluğunun nerede durduğu, yani farklı renklerden aşırı sağcıların değil demokratların tarafında olduğu görüldü."

Mittelbayerische Zeitung aynı konuda şu yoruma yer veriyor:

"Korona Özgürlük Protestoları olarak adlandırılan yürüyüşlere katılanlar tehlikeli bir birleşim oluşturuyor. Berlin'de haftasonu yelpaze aşırı sağdan radikal sola kadar uzanıyordu. Marjinal siyasi görüştekiler açısından mesele nefret duydukları politik sistemin yok edilmesi ile ilgili ve bu, daha sert bir koronavirüs dalgasının yol açacağı yıkıcı ekonomik sonuçlar yoluyla da olabilir. Tüm yaşananları sinik bir vakaya dönüştürüyorlar. Onlara, sahte bir topluluk duygusunun zihinsel bir tutulmaya varacak şekilde güçlendirdiği, en iyi ihtimalle geçici olarak mantığını kaybetmiş bir ordu eşlik ediyor. Eldeki veriler aksini ispat ediyorken bir milyondan fazla katılımcının ısrarı başka nasıl anlamlandırılabilir? Onların arasına, yaşadıkları varoluş kaygısı yüzlerinden okunan insanların da katılmış olduğu bir gerçek.

Münchner Merkur gazetesi yaz tatilinden Almanya'ya geri dönenlerin virüsün yayılmasında rol oynadığını belirtiyor ve bu durum, yorumda şu cümlelerle eleştiriliyor:

"Kuzey-Ren Vestfalya'da yaz tatili bitiyor ve saat başı Almanya'nın en kalabalık bu eyaletine tatil bombaları iniş yapıyor. Bir bakıyoruz ki tatilden dönenler hediyelik olarak Almanya'ya koronavirüsü getiriyorlar ve buna eyalet hükümeti şaşırıyor. Hükümetteki uzmanlar özellikle Balkanlar ve Türkiye'den gelenlerin büyük tehdit oluşturduğunu söylüyor. Buna şaşırabilen, görevini iyi yapmamış olandır. Sağlık Bakanı Jens Spahn, son dakikada zorunlu testler için hukuki zemin hazırlamaya çalışıyor. Peki neden şimdi? Birileri tatili yatarak mı geçirdi?"

DW / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe