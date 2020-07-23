 MM: Erdoğan İslami ajandasını taçlandırıyor | BASIN | DW | 24.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

BASIN

MM: Erdoğan İslami ajandasını taçlandırıyor

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin ardından, devlet erkanının katılımıyla kılınan ilk Cuma namazı Alman basınında da büyük yankı uyandırdı. Öne çıkan görüş, Türkiye’nin seküler değerlerden uzaklaştığı yönünde.

default

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya Camii'nde kılınan Cuma namazını yorumlayan Münchner Merkur gazetesi, Erdoğan'ın Türkiye'yi, devletin kurucu lideri Atatürk'ün çizgisinden kopardığını belirtiyor:

"Erdoğan'ın Ayasofya'daki sözde inançlı duası aslında bir beddua. Bu dua, Türkiye'nin Avrupa'dan, çağdaşlıktan ve aydınlanma çağının değerlerinden kopuşunun bir ayini aslında. Avrupalıların çok uzun süre kabul etmek istemediği İslami ajandasını taçlandırıyor Erdoğan böylece. Cumhurbaşkanı, devletin kurucusu Atatürk'ün seküler ve Batı yanlısı çizgisini değil, Konstantinopolis'i Osmanlılar için fetheden Fatih Sultan Mehmet'in çizgisini takip ediyor. Bunun için Türkiye'yi yayılmacı bir askeri güce dönüştürdü. İçeride dini bir otorite, dışarıya karşı saldırgan... Erdoğan, Irak'ta, Suriye'de ve Libya'da üç cephede savaşıyor. Doğal gaza susayan sultan, yakında dördüncüsünü Yunanistan'ın Ege sularında açabilir. Avrupa çok dikkatli olmalı."

Rhein Zeitung da Türkiye'nin Batı'dan uzaklaştığı yorumunda bulunan bir diğer gazete:

"Ayasofya'daki ilk Cuma namazı, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk'ün bir zamanlar modern ve laik Türkiyesi'ni soktuğu felaket yolunun bir sembolü. Kendini Ayasofya'nın dini fethinde gösteren, Batı değerlerinden giderek radikal bir hal alan kopuş, Yunanistan'ın Türk savaş gemileri tarafından provoke edilmesi ve Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki problemli çizgisi ile kol kola gidiyor. Erdoğan tüm bu örneklerde dini ve milliyetçi duyguları körüklüyor. Batı'nın yapması gereken ise Erdoğan sonrası dönem için, Türkiye'de hoşgörüden yana olan güçleri daha fazla desteklemek."

Volksstimme gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye dönüştüme kararının Türk halkı için bir bedeli olacağı görüşünde:

"Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülme kutlamaları sönmeye başladığında Türkler, cumhurbaşkanlarının başlarına nasıl bir çorap ördüğünü anlayacak. Bu, Hristiyan dünyanın gururunun kırılması ile başladı. Yunanistan ve Rusya gibi Ortodoks ülkeler, Erdoğan'ın kütürel günahını asla affetmeyecek. Türkiye açısından varoluşsal öneme sahip turizm sektörü bu provokasyonların sonuçlarını doğrudan hissedecektir. Türkiye Dışişleri Bakanı, kısa süre önce Berlin'de ülkesinin koronavirüs salgını ile ilgili riskli bölgeler listesinden çıkarılması için nafile çaba harcadı. Bu yaz sezonununu unutabilirler, karar artık değişmeyecektir. Çok mu uzak? Almanya'da da Müslüman Türkler, imamların şerefelerinden ezan okuyabildiği minareli cami sayısının artmasını talep ediyor. Alman komşular arasında bu konuda zaten düşük olan onay daha da azalacaktır. Müslümanlar artık dilekleri için, bundan böyle Ayasofya'da da sonsuza dek dua edebilir."

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı, Wiesbadener Kurier gazetesine göre de Türkiye adına mantıklı değil:

"Sultan Erdoğan hep büyük sesler çıkarmanın peşinde, daha sakin tonlar ona göre değil. Oysa cezbedici bir jeste ülkesinin çok ihtiyacı vardı. Turizm sektörü zerlerde sürünüyor ve Ayasofya'yı yılda 3,7 milyon kişi ziyaret ediyordu. Yabancı sermayenin ülkeye yatırım yapma hevesi azaldı. Bu şartlar altında, Ayasofya'yı dinler arası barış adına tüm insanlığın ortak ibadethanesi yapmak ne cömert bir jest, Türklerin egemenliğinin ne kadar güzel bir gösterisi olurdu. Ancak bu gerçekleşmedi."

dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Erdogan Hagia Sophia

Freskler kapatıldı, cami tabelası asıldı 23.07.2020

Müze statüsü iptal edilen Ayasofya'da ilk namaz için son hazırlıklar yapıldı ve freskler perde sistemiyle kapatıldı. İncelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya cami tabelasını da astı.

Türkei Freitagsgebet Hagia Sophia

Uluslararası toplumun Ayasofya tepkisi 24.07.2020

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından kılınan ilk Cuma namazı uluslararası toplumun da gündemine oturdu. Yunanistan'da başpiskoposluk yas ilan ederken ABD'deki Ortodoks kiliselerinde bayraklar yarıya indirildi.

Türkei Fotoreportage Istanbul

Pamuk: Ayasofya'nın müze olması laiklik mesajıydı 24.07.2020

Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da bugün ilk namaz kılınıyor. Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk, bu tarihi dönüşümle ilgili duygu ve düşüncelerini DW İstanbul muhabiri Julia Hahn ile paylaştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

SN: Erdoğan'ın hamlesi hiç bilgece değil

Alman basınında Ayasofya’nın, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile ibadete açılması ve ABD Başkanı Trump’ın ırkçılık karşıtı eylemlerde bulunan göstericilere ağır silahlı polislerle müdahale kararı öne çıkıyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  