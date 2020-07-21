 Mitsotakis′ten Türkiye için Doğu Akdeniz yaptırımı çağrısı | AVRUPA | DW | 21.07.2020

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AVRUPA

Mitsotakis'ten Türkiye için Doğu Akdeniz yaptırımı çağrısı

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurmaması hâlinde Ankara'ya AB yaptırımı uygulanması dışında bir ihtimalin olmaması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Atina'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda geri adım atmaması hâlinde Avrupa Birliği (AB) yaptırımıyla cezalandırılmasının şart olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne yönelik düşmanca eylemlerine maalesef yeni bir halka daha eklediğini" belirten Mitsotakis, "Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını sorgulamak, nihayetinde Avrupa'nın haklarını sorgulamaktır" ifadesini kullandı.

Yunan Başbakan, "(Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda) müttefiklerimizin de destek vereceğini öngörüyoruz... Türkiye bu doğrultuda devam ettikçe, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar da tek yönlü bir yol olacaktır" diye ekledi.

AB'den yaptırım sinyali gelmişti

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıdan Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanabileceği sinyali çıkmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Avrupalı meslektaşlarından, Yunan adaları açıklarında yapılması planlanan doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini hayata geçirdiği takdirde Türkiye'yi "felç edecek" ekonomik yaptırımlar hazırlamalarını istemişti.

AB geçen Şubat ayında Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisiniyaptırım listesine almıştı.

Maas da uyardı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin sondaj çalışmaları konusunda uyarıda bulundu.

Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin duruşumuz çok net. Uluslararası hukuka uyulmalı. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını sonlandırması hâlinde mümkün" dedi.

Berlin, geçen hafta Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözümü için Türk ve Yunan yetkililer arasındaki gizli görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

DW,rtr,dpa/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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