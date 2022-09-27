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Yunanistan Başbakanı Mitsotakis
Yunanistan Başbakanı MitsotakisFotoğraf: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance
PolitikaYunanistan

Mitsotakis’ten Erdoğan’a yanıt: Bu oyunda yalnızsın

4 saat önce

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Erdoğan’ın “ABD’den, Avrupa’dan gelen destekler sizi kurtarmaz” sözüne “Bu oyunda yalnızsın” yanıtı verdi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün sarf ettiği, "Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız” sözlerine yanıt verdi.

Atina’da kabine toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mitsotakis, Türkiye'nin giderek daha da izole olduğunu ve "gerçek diyalog” yoluna geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Yunan Kathimerini gazetesinin aktardığına göre Mitsotakis, “Karşı taraf monoton bir şekilde yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda yalnız. Sadece Yunanistan'a kafa tutmuyorlar. Karşılarında uğraşmaları gereken bir bütün halinde Avrupa ve NATO'daki müttefiklerimiz var” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası hukukun gücü, alarmdaki Silahlı Kuvvetlerimiz ve müttefiklerimizin desteğiyle net çizgilerimizde sakin ve güvenli duruşumuzu sürdürüyoruz” diyen Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin "ateşli kelimeler yerine artık barışçı eylemler ve elzem diyalog” yoluna girmesini istedi.

Erdoğan ile Mitsotakis gerilimin düşürülmesi çabaları çerçevesinde Mart ayında İstanbul'da bir araya gelmişti.
Erdoğan ile Mitsotakis gerilimin düşürülmesi çabaları çerçevesinde Mart ayında İstanbul'da bir araya gelmişti.Fotoğraf: Murat Cetin/Turkish Presidential Press Service/AFP

Erdoğan "gizli işgal” uyarısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Yunanistan’a yönelik sert söylemini sürdürmüş, bir yanda Yunanistan’ı teröre destek vermekle suçlarken, diğer yandan Ege’deki Yunan adalarına ve Dedeağaç'a zırhlı araç sevkiyatı yaptığı görüntülenen ABD’ye de mesaj vermişti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre ""Batı Trakya'ya ve adalara yığılan silahlar, bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü, bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz” diyen Erdoğan, "Batı Trakya'da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinin rahatsızlık duyan Yunanistan'a, Başbakanına, Cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz, kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,BÖ

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