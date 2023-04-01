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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis
Mitsotakis, AB'yi "dış sınırlarını koruyan çitin uzatılması için" finansman ayırmaya çağırdı. Fotoğraf: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office/REUTERS
PolitikaAvrupa

Mitsotakis'den AB'ye "çit" çağrısı

3 saat önce

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, göçe karşı Meriç Nehri boyunca uzatılacak olan çit için AB’ye finansman çağrısında bulundu. Mitsotakis, çitin AB sınırlarını korumaya hizmet ettiğini savundu.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye sınırına çekilen "göç karşıtı" çelik çitin uzatılması için finansal yardım çağrısı yaptı. Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Yunanistan Başbakanı, "AB'nin bu tip projeler için Avrupa fonlarından ayırmayı ciddi anlamda değerlendirmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Mitsotakis, "Sonuçta Avrupa'nın güvenliğine, uyumlu ve etkili bir Avrupa iltica politikasına yönelik bir katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Atina, Türkiye sınırında Meriç Nehri boyunca uzanan 37.5 kilometre uzunluğunda ve beş metre yüksekliğindeki çiti uzatma kararı almıştı. Çitin 2026 yılına kadar 100 km uzatılması hedeflenirken, Mitsotakis, AB fonları olsa da olmasa da 100 milyon Euro'ya mal olması beklenen projenin hayata geçirileceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı, çitin aynı zamanda AB'nin dış sınırları olan Yunanistan sınırlarını korumak için inşa edildiğini savunarak "Dış sınırlarımızı korumadığımız sürece göç ve iltica konusunda yeni bir uzlaşmaya varamayacağımızı düşünüyorum. Burada yaptığımızın da bu amaca yönelik önemli bir katkı olduğu kanaatindeyim. Burada gördüğünüz yalnızca Yunan bütçesinden ve Yunan vergi mükellefleri tarafından finanse edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Griechenland, Feres | Soldat an der griechisch-türkischen Grenze
Yunistan, Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çiti uzatmayı hedefliyor. Fotoğraf: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office/AP/picture alliance

AB'ye başka ülkelerden de çağrı yapılmıştı

Sınırlara kurulacak çitlerin finansmanına ilişkin tartışmalar geçen Şubat ayında düzenlenen  AB zirvesinde ivme kazandı. Avusturya ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu birçok ülke AB'yi, "mülteci akınını azaltmak için" Birliğin dış sınırlarındaki çitlerin güçlendirilmesine finansman ayırmaya çağırdı.

Avrupa Komisyonu ise AB bütçesinde bu tip bir proje için yeterli kaynak olmadığında ısrarcı.

AFP/SÖ,HT

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