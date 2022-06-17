Mitsotakis: Türkiye ile iletişim kanalları açık kalmalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile olan iletişim kanallarını yaşanan gerilimli sürece rağmen açık tutmak istediklerini dile getirdi. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Lefkoşa'da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilen Mitsotakis, burada yaptığı konuşmada, "Yapıcı diplomasi kurallarının dışına çıkan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız" ifadesini kullandı.

"Bu tarz bir yaklaşımın doğru olduğuna ve her zaman iletişim kanallarını açık tutarak daha sakin sulara hızla geri dönüleceğine inandığını" belirten Mitsotakis, "Benim görüşüm ve her zaman, en zor dönemlerde bile (iletişim kanallarının) asla kapanmaması gerektiği olmuştur" söyleminde bulundu.

Mitsotakis ayrıca, "Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin her türlü revizyonizme karşı kendini uluslararası hukuk, güçlü ittifaklar ve Avrupa ailesine üyelikleri ile savunacağını" dile getirerek, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarda, uluslararası hukukun Yunanistan'dan yana olduğunu savundu.

Yunanistan Başbakanı, Çarşamba günü ülkesinde ERT televizyonuna verdiği röportajda da, Ege Denizi'nin doğusundaki adaların silahlandırılmasının Türkiye için bir tehlike olduğu yönündeki Ankara'nın iddialarını reddetmiş ve NATO bünyesinde ABD'den sonra en büyük ikinci askeri güç olan Türkiye'nin büyük bir çıkarma birliğine sahip olduğunu ve tam da bu sebepten dolayı Yunan adalarının kendini savunma kabiliyetine sahip olması gerektiğini ifade etmişti. Mitsotakis söz konusu açıklamasında, "Ben, düşünebilme yetisine sahip tek bir insanın bile Yunanistan'ın Türkiye'ye tehdit oluşturacağına ciddi ciddi inanacağını sanmıyorum" demişti.

Erdoğan: Yunanistan başının çaresine baksın

Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/AA/picture alliance

Daha önce yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın, uluslararası anlaşmalar uyarınca askerden arındırılmış bir statüye sahip olması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahsızlandırması gerektiğini belirten ve bu konuda Atina'yı sert sözlerle uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul-Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Yunanistan ile ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la yüksek düzeyde stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" ifadelerini kullandı.

ABD'den uyarı

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ı uyararak, iki NATO müttefiki ülkenin farklılıklarını diplomatik yollardan çözmeleri ve "tansiyonu yükseltebilecek herhangi bir söylemden uzak durmaları" gerektiğini dile getirdi.

rtr,DHA,AP,dpa / ET,BK