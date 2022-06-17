  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis
Kiryakos Mitsotakis Fotoğraf: Eurokinissi/ANE/picture alliance
PolitikaTürkiye

Mitsotakis: Türkiye ile iletişim kanalları açık kalmalı

4 saat önce

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye ile Yunanistan arasından yaşanan gerilime rağmen iletişim kanallarının kapanmaması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Yunanistan başının çaresine baksın" dedi.

https://www.dw.com/tr/mitsotakis-t%C3%BCrkiye-ile-ileti%C5%9Fim-kanallar%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1k-kalmal%C4%B1/a-62171012

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile olan iletişim kanallarını yaşanan gerilimli sürece rağmen açık tutmak istediklerini dile getirdi. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Lefkoşa'da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilen Mitsotakis, burada yaptığı konuşmada, "Yapıcı diplomasi  kurallarının dışına çıkan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız" ifadesini kullandı.

"Bu tarz bir yaklaşımın doğru olduğuna ve her zaman iletişim kanallarını açık tutarak daha sakin sulara hızla geri dönüleceğine inandığını" belirten Mitsotakis, "Benim görüşüm ve her zaman, en zor dönemlerde bile (iletişim kanallarının) asla kapanmaması gerektiği olmuştur" söyleminde bulundu.

Mitsotakis ayrıca, "Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin her türlü revizyonizme karşı kendini uluslararası hukuk, güçlü ittifaklar ve Avrupa ailesine üyelikleri ile savunacağını" dile getirerek, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarda, uluslararası hukukun Yunanistan'dan yana olduğunu savundu.

Yunanistan Başbakanı, Çarşamba günü ülkesinde ERT televizyonuna verdiği röportajda da, Ege Denizi'nin doğusundaki adaların silahlandırılmasının Türkiye için bir tehlike olduğu yönündeki Ankara'nın iddialarını reddetmiş ve NATO bünyesinde ABD'den sonra en büyük ikinci askeri güç olan Türkiye'nin büyük bir çıkarma birliğine sahip olduğunu ve tam da bu sebepten dolayı Yunan adalarının kendini savunma kabiliyetine sahip olması gerektiğini ifade etmişti. Mitsotakis söz konusu açıklamasında, "Ben, düşünebilme yetisine sahip tek bir insanın bile Yunanistan'ın Türkiye'ye tehdit oluşturacağına ciddi ciddi inanacağını sanmıyorum" demişti.

Erdoğan: Yunanistan başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/AA/picture alliance

Daha önce yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın, uluslararası anlaşmalar uyarınca askerden arındırılmış bir statüye sahip olması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahsızlandırması gerektiğini belirten ve bu konuda Atina'yı sert sözlerle uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 İstanbul-Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Yunanistan ile ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la yüksek düzeyde stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" ifadelerini kullandı.

ABD'den uyarı

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ı uyararak, iki NATO müttefiki ülkenin farklılıklarını diplomatik yollardan çözmeleri ve "tansiyonu yükseltebilecek herhangi bir söylemden uzak durmaları" gerektiğini dile getirdi.

 

rtr,DHA,AP,dpa / ET,BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ege Denizi'nde Yunanistan'a bağlı Kardak kayalıkları (Arşiv fotoğrafı)

Ankara-Berlin hattında Ege Denizi’ne dair açıklamalar

Ankara-Berlin hattında Ege Denizi’ne dair açıklamalar

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi’ndeki gerilime dair sözlerine tepki verdi.
Politika
16 Haziran 2022
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı - Atina

Atina'dan Erdoğan'a yanıt: Kimse egemenliğimize dokunamaz

Atina'dan Erdoğan'a yanıt: Kimse egemenliğimize dokunamaz

Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert açıklamasına Atina'dan yanıt geldi. Hükümet sözcüsü uluslararası hukuk ve diyaloğa vurgu yaparken muhalefet lideri Tsipras Türkçe mesaj paylaştı.
Politika
10 Haziran 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Putin: ABD kendini Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi sanıyor

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Alican Razı

Alican Razı'nın ölümüne ilişkin 2 yıl sonra iddianame

Alican Razı'nın ölümüne ilişkin 2 yıl sonra iddianame

Politika
2 saat önce
NATO'ya üye ülkelerin bayrakları

NATO ittifakın doğu kanadını güçlendirecek

NATO ittifakın doğu kanadını güçlendirecek

Politika
8 saat önce
"Dezenformasyon yasası" olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

"Dezenformasyon" teklifi komisyonda kabul edildi

"Dezenformasyon" teklifi komisyonda kabul edildi

Politika
16 Haziran 2022
Diyarbakır Adalet Sarayı

Tutuklanan 16 gazeteci "terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor

Tutuklanan 16 gazeteci "terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor

Hukuk ve Adalet
16 Haziran 2022
Tahir Elçi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015 günü çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.

Tahir Elçi cinayeti: Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Tahir Elçi cinayeti: Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Hukuk ve Adalet
15 Haziran 2022
Canan Kaftancıoğlu

Doktor, siyasetçi ve inatçı: Canan Kaftancıoğlu

Doktor, siyasetçi ve inatçı: Canan Kaftancıoğlu

Politika
15 Haziran 2022
Ana sayfaya dön