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Fotoğraf: Jason DeCrow/AP/picture alliance
PolitikaYunanistan

Mitsotakis Türk halkına seslendi: "Düşmanınız değiliz"

20 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında barışçıl mesajlar verdi. Türk halkına seslenen Mitsotakis, "Düşmanınız değiliz, komşularınızız" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Mitostakis, konuşmasında Türk halkına yönelik barışçıl mesajlar verirken Türk hükümetinin tutumunu ise eleştirdi. Yunanistan Başbakanı, "Türkiye liderliği ülkemle ilgili bir saplantıya sahipmiş gibi görünüyor. Türkiye'nin 'bir gece ansızın gelebileceği' şeklinde tehditlerde bulunuyorlar. Bu bir saldırganın dilidir" dedi.

Türkiye'nin Yunan adalarının egemenliğini sorgulayan açıklamalar yapmasına tepki gösteren Mitsotakis, "Türkiye'nin Yunan adaları üzerinde egemenlik hakkı iddia etmesi dayanaksızdır ve kabul edilemez" dedi. Bunun ülkesinin kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Yunanistan Başbakanı, Yunanistan'ın "kendisini ezdirmeyeceğini" söyleyerek Ankara ile devletler hukuku temelinde bir diyaloğa ise hazır olduklarını belirtti.

"Yunanistan Türkiye için tehdit oluşturmuyor"

Konuşmasında Türk ve Yunan halklarının birlikte uzun süredir barış içinde varlık gösterdiğini belirten Mitsotakis, bu nedenle Türkiye yönetimine değil, doğrudan Türk halkına seslenmek istediğini söyledi. "Yunanistan ülkeniz için tehdit oluşturmuyor. Biz sizin düşmanınız değiliz, komşularınızız" diyen Mitsotakis, "Gelin birlikte ileriye doğru gidelim" dedi. Yunan ve Türklerin iki ülke arasındaki dostluğa aynı derecede önem verdiğini belirten Yunanistan Başbakanı, her iki ülkede de halkın çoğunluğunun siyasi ihtilaf istemediğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında yaptığı "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklaması iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. Yunanistan açıklamalar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıNATO ve BM’ye şikayet etmişti.

Türkiye ve Yunanistan son zamanlarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ile bağlantılı olarak deniz yetki alanları, kıta sahanları, Ege Denizi'ndeki adalar gibi konularda anlaşmazlık yaşıyor.

dpa,Reuters/BÖ,EC

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