Mitsotakis: Seçimi kazanana dostluk eli uzatmak istiyoruz

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, 14 Mayıs seçimlerini kim kazanacak olursa olsun seçimden sonra Türkiye'ye "bir dostluk eli" uzatmak istediklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, kim kazanacak olursa olsun seçimden sonra Türkiye'ye "bir dostluk eli" uzatmak istediğini söyledi. Mitsotakis yeni hükümetin "Batı'ya olan yaklaşımını yeniden gözden geçireceğini" ümit ettiğini de sözlerine ekledi. Associated Press'e bir mülakat veren Mitsotakis "Ancak naif de değilim" dedi ve "Ülkelerin dış politikalarının bir günden öbürüne değişmediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Batı'ya olan yaklaşımını gözden geçireceğini umuyorum"

"Gelecek Türk hükümetinin Batı'ya, sadece Yunanistan'a değil, Avrupa'ya, NATO'ya ve ABD'ye olan yaklaşımını bütünüyle gözden geçirmesini ümit ediyorum" diyen Mitsotakis "Ancak yine de gerçekçi olmalı ve fazla naif olmamalıyım, bu yüzden de sabit dış politikamızı sürdüreceğiz. Yani caydırıcılık yeteneklerimizi ve savunma becerilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırları, Ege'deki adaların silahlandırılması gibi konularda anlaşmazlık yaşayan Yunanistan askeri harcamalarını düzenli olarak artırıyor.

Mitsotakis ülkesinin askeri harcamalarıyla ilgili olarak "Gayrisafi milli hasılamın yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcamamayı dilerdim. Ancak ne yazık ki bizden çok daha büyük ve saldırgan davranan bir ülkeyle istikrarsız bir komşuluk içinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Söylemler güven ve iyi niyet iklimine hizmet etmiyor"

Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen depremler sonrasında Ankara'nın söylemlerinin yumuşamasını ümit ettiklerini söyleyen Mitsotakis "Yazık. Başarmak için bir felaketin olmasını beklememeliyiz, sürekli bir gerilim halinde yaşamaya mecbur değiliz" diye konuştu. Ankara'nın ilişkilerin iyileşmesi için saldırgan söylemlerden vazgeçmesi gerektiğini bir kez daha ifade eden Mitsotakis "Eğer Türk hükümeti her gün bir gece adalarımızı işgal etmekten söz ederse, bu hiç kuşkusuz güven ve iyi niyet iklimi oluşturmaya yardımcı olmaz" dedi.

1999 yılında Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen depremler sonrasında iki ülke arasında ilişkilerde iyileşme başlamış ve bu, birkaç yıl sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Cagla Gurdogan/REUTERS

Erdoğan'dan "yeni bir dönem" mesajı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunan gazetesi Kathimerini'ye açıklamalarda bulundu. "Yunanistan ile düşmanlıkları ve çekişmeleri bir kenara bırakabiliriz, zira bunlar iki ülkeye de belirgin bir biçimde zarar veriyor ve sürmemeli" diyen Erdoğan "Umuyorum ki Yunanistan ve Türkiye'deki seçimler yeni bir dönemin başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Türkiye'den Yunanistan'a sıcak ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz" dedi. Mitsotakis'e özel bir mesajı olup olmadığı sorusuna da "Mitsotakis bu ifadeleri not etmeli ve sözlerini tutmalı" diye konuştu.

Erdoğan, Kathimerini'ye yaptığı açıklamada seçimleri kazanacaklarından emin olduklarını belirterek seçim meydanlarındaki kalabalıkların buna işaret ettiğini belirtti.

Yunanistan'da parlamento seçimlerinin 21 Mayıs tarihinde yapılacak. Anketlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yarışı önde götürüyor.

DW, AP / EC, JD

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