Mitsotakis İsrail’den Türkiye’yi eleştirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis kalabalık bir heyetle İsrail'e bir ziyaret düzenledi. Mitsotakis ve beraberindeki heyet Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İki liderin gündeminde Doğu Akdeniz’de Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs ortaklığındaki enerji projelerinin yanı sıra turizm ve Filistin vardı.

"Türkiye saldırgan davranıyor"

Yunan Başbakan görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Türkiye'ye eleştirilerde bulundu. Mitsotakis "Başbakana denizlerimiz ve kara sınırlarımızda Türkiye'nin son zamanlarda sergilediği yasadışı ve provokatif davranışları da ifade ettim" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de "saldırgan davranışlar" sergilediğini söyleyen Mitsotakis, "Bu faaliyetleri bölgesel barış ve istikrara tehdit olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Yunan Başbakan ayrıca Türkiye ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasındaki karşılıklı ilişkiyi bölge açısından "istikrarsızlaştırıcı" olarak tanımladı.

Türkiye ile UMH arasında geçen yıl Kasım ayında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı ve Doğu Akdeniz’deki yeraltı zenginliklerini arama ve sondaj faaliyetlerinde işbirliğine gidilmesi Atina’nın tepkisini çekiyor.

Ağustos'ta turizmi başlatma hedefi

Mitsotakis ve Netanyahu ayrıca Yunanistan ile İsrail arasında turizmin Ağustos ayında yeniden başlatılması hedefinde mutabık olduklarını açıkladı.

1 Ağustos itibarı ile iki ülke arasında turistlerin karantina mecburiyeti olmadan seyahat etmesini ümit ettiğini söyleyen Netanyahu "Koronavirüs pandemisinde ne olacağına da bağlı ama sayılar izin verirse havayolunu açmak için hedeflenen tarih, bu" diye konuştu.

Her yıl İsrail’den yaklaşık 1 milyon 200 bin turist Yunanistan’a gidiyor. Yunanistan başlıca havalimanlarını Avrupa Birliği vatandaşlarına Pazartesi günü açmıştı.

İsrail Atina'dan Filistin konusunda destek bekliyor

Görüşmelerde İsrail açısından önem taşıyan bir konu da Filistin oldu. İsrail, Mitsotakis’in ziyaretini Batı Şeria topraklarını ilhak planlarına yönelik Avrupa Birliği'nin eleştirel tutumunu yumuşatmak için bir fırsat olarak görüyor.

İsrail’in Atina Büyükelçisi Yossi Amrani İsrail Ordu Radyosu’na yaptığı açıklamada "Yunanistan’ın, Avrupa Birliği içinde bize verilecek destek için bir dayanak noktası olmasını bekliyoruz" dedi.

AFP, Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe