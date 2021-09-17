Mitsotakis: Erdoğan'la hemfikiriz

Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni bir göç dalgasının üstesinden gelmesinde Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ağustos sonunda Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirmek için gerçekleştirdiği telefon görüşmesini de değinen Mitsotakis, "Erdoğan'la çok açık konuştuk. Potansiyel mülteci ve sığınmacıların mümkün olduğu kadar ülkelerine yakın bir yerde tutmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AB'nin mülteciler konusunda ortak kurallar belirlemesi gerektiğini söyleyen Mitsotakis, 2015 yılında Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı mülteci akınının tekrarlanmaması gerektiğini de söyledi. "Bu olmayacak ve bunun yaşanmasını önleyebilmek için elimizden geleni yapacağız" diyen Mitsotakis, kaynak ülkelerle insanların geri gönderilmesi için temasa geçilmesi gerektiğini savundu.

Reuters/HS,SSB

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