 ″MİT’in Almanya’daki istihbarat faaliyetleri arttı″ | TÜRKİYE | DW | 30.11.2018

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TÜRKİYE

"MİT’in Almanya’daki istihbarat faaliyetleri arttı"

Alman medyasında hükümetin verdiği bilgilere dayandırılan haberlere göre Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Almanya’daki faaliyetleri son yıllarda çarpıcı bir biçimde arttı.

Deutsche und Türkische Flagge (picture alliance/dpa/J. Kalaene)

Der Tagesspiegel ve Die Welt gazetelerinin Alman hükümetinin verdiği bilgilere dayandırdığı haberlere göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki faaliyetleri son yıllarda çarpıcı bir biçimde arttı.

Die Welt'in Hür Demokrat Parti'nin (FDP) soru önergesine hükümetin verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, Federal Savcılık MİT adına istihbarat faaliyetinde bulunulduğu şüphesiyle şu anda dört soruşturma yürütüyor. Habere göre Federal Başsavcı, Türk istihbarat servisi için casusluk yaptıkları şüphesiyle çeşitli şahıslar hakkında son 10 sene içerisinde toplamda 23 soruşturma başlatırken, bu soruşturmaların 17'si sadece geçen yıl ve bu yıl içerisinde açıldı. MİT ajanlarının faaliyetlerinin Türkiye ve Avrupa Birliği'nde terör örgütleri listesinde yer alan PKK ve DHKP-C ile 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana da Gülen yapılanmasını hedef aldığı kaydediliyor.

Der Tagesspiegel'in Sol Parti'nin soru önergesine hükümetin verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre de Alman hükümeti, MİT tarafından devlet kurumlarına sızılması konusunda endişe taşıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı çeşitli devlet kurumlarında çalışanları MİT ajanlarının iletişime geçerek kendilerini kazanma ve kurumlara sızma girişimleri karşısında uyardı. İçişleri Bakanlığı'nın uyarı yolladığı kurumlar arasında Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), Federal Polis, dış istihbarat servisi BND, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, askeri istihbarat servisi MAD, Federal Enformasyon Tekniği Güvenliği Birimi (BSI), Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF), Gümrük Emniyet Teşkilatı (ZKA) ve Federal Başsavcılık bulunuyor.

Gazetenin güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre Almanya çapında MİT'in iletişim kurarak devlet kurumlarında çalışanları kendi tarafına kazanma yönünde bu tarz 100’den fazla girişimi oldu.

Almanya'da Aralık 2016'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bazı imamların Gülen yanlısı olduğu iddia edilen kişiler hakkında Ankara'ya bilgi gönderdiği iddiası tepki yaratmıştı. Federal Savcılık, 6 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklamayla konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın kapatıldığını açıklamıştı.

dpa/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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