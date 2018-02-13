 MİT TIR′ları davasında Erdem Gül′e beraat | TÜRKİYE | DW | 16.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

MİT TIR'ları davasında Erdem Gül'e beraat

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan MİT TIR'ları haberleri nedeniyle aldığı 5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Erdem Gül, yerel mahkemede yeniden görülen davada beraat etti.

default

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Erdem Gül, yargılandığı MİT TIR'ları davasında beraat etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, sanık Gül'ün üzerine atılı "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" suçlarını işlediğinin sabit olmadığı kanaatine vararak beraatine hükmetti.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve aynı gazetenin Ankara temsilcisi Gül hakkında Adana’da durdurulan MİT tırlarına dair haber ve fotoğrafların yayınlanmasıyla ilgili İstanbul’da 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 6 Mayıs 2016'da mahkeme  "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Ancak bu karar, Yargıtay 16'ncı Dairesi tarafından bozulmuş ve dava tekrar görülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmişti. Yargıtay kararında, "Gül'ün devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir" denilmişti.

DW/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yargıtay Can Dündar için casusluk cezası istedi

Yargıtay, Can Dündar ve Erdem Gül'ün hapis cezasına çarptırıldığı MİT TIR'ları davasından çıkan kararı bozdu. Yargıtay, Dündar'ın casusluk suçundan ceza almasını isterken Gül hakkında da beraat talep etti. (09.03.2018)  

Benzer içerik

Türkei Enis Berberoglu, Rechtsanwalt, Partei CHP

MİT TIR'ları davasında Berberoğlu'na hapis cezası 13.02.2018

Silivri Cezaevi'nde bulunan tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu MİT TIR'ları davasından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkei Prozess gegen kritische Journalisten Can Dunda

Yargıtay Can Dündar için casusluk cezası istedi 09.03.2018

Yargıtay, Can Dündar ve Erdem Gül'ün hapis cezasına çarptırıldığı MİT TIR'ları davasından çıkan kararı bozdu. Yargıtay, Dündar'ın casusluk suçundan ceza almasını isterken Gül hakkında da beraat talep etti.

Türkei Enis Berberoglu, Rechtsanwalt, Partei CHP

MİT TIR'ları davasında Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası 14.06.2017

"Silahlı terör ürgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yargı bağımsızlığına 15 Temmuz gölgesi

Darbe girişiminin ikinci yılında Türkiye genelinde açılan 289 darbe girişimi davasından 185’i karara bağlandı. Çok sayıda dava da görülmeye devam ediliyor. Hukukçular ise yargılamaların adil olduğundan şüpheli.  

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 