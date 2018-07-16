 MİT TIR′ları davasında Berberoğlu′na yeni ceza yok | TÜRKİYE | DW | 15.05.2019

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TÜRKİYE

MİT TIR'ları davasında Berberoğlu'na yeni ceza yok

MİT TIR'ları davasında mahkeme CHP vekili Enis Berberoğlu'na yeni ceza verilmesine gerek olmadığına hükmetti. Cumhuriyet'in Ankara eski Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki dava da düşürüldü.

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CHP Milletvekili Enis Berberoğlu

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin açılan davada CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Adalar Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılanan Berberoğlu hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Gül hakkındaki davanın da düşürülmesi kararı alındı. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Enis Berberoğlu katılmazken; sanık Erdem Gül ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti kararında, sanık Erdem Gül hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan dava açılmışsa da suçun vasfının değiştiğini ve Basın Kanunu'na göre 4 aylık zaman aşımı süresinden sonra dava açıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Davanın ardından Erdem Gül, "Ben bütün savunmalarımda da söyledim gazetecilik asla suç değildir. Gazetecilik haber yazmaktır, fotoğraf çekmektir ve bunları basmaktır. Yani halkın bekçiliğini yapmaktır" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi Erdem Gül

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi Erdem Gül

Berberoğlu hakkındaki hüküm

Heyet, Enis Berberoğlu hakkında ise "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Yargıtay tarafından onanmış cezası bulunduğundan ve en ağır şekilde cezalandırılmış olduğu gerekçesiyle fikri içtima esasları dikkate alınarak bu davada ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Heyet, Berbeoğlu'nun hükümle birlikte hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılmasına da karar verdi.

CHP milletvekili Berberoğlu, MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili dava kapsamında 14 Haziran 2017'de tutuklanmıştı. Berberoğlu'nun MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia ediliyordu. Berberoğlu, MİT TIR'ları davası kapsamında ilk olarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz üzerine Berberoğlu hakkındaki hapis cezası 5 yıl 10 aya düşürülmüştü.

DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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